La leyenda del fútbol que se convirtió en baterista: toca himnos icónicos del rock

El fútbol ha contado con una cantidad importante de figuras a lo largo de su historia. Grandes leyendas han brillado de manera inigualable, al punto de enamorar a miles de fanáticos del balompié a nivel internacional.

Muchos jugadores han sido capaces de grabar su nombre en libros de la historia. Aun así, a algunos de ellos se les ha perdido la pista luego de que se retiraran.

Varios de ellos han llegado incluso a cambiar de oficio, y hasta dedicarse a hobbies externos al fútbol. De hecho, hay un jugador en concreto que luego de su retiro se ha convertido en baterista.

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Este futbolista ha empezado a tocar himnos icónicos del rock, los cuales ha compartido a través de sus redes sociales, y aquí les contamos de quien se trata.

La leyenda del fútbol que se convirtió en baterista

En el mundo del fútbol moderno han brillado una cantidad enorme de arqueros. Muchos guardametas han sorprendido por sus reflejos y su capacidad de proteger a sus equipos en citas históricas.

Varias figuras han destacado bajo los tres palos durante este siglo. Justamente ese ha sido el caso de jugadores como Gianluigi Buffon, Iker Casillas o Manuel Neuer.

Estos, para muchos, son destacados como los mejores arqueros de la historia, aunque, hay otro nombre que resalta en el top de la era moderna y es Petr Cech.

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Este arquero originario de República Checa resaltó por un largo tiempo entre los palos de equipos como el Chelsea o el Arsenal.

Cech fue clave para varios títulos del Chelsea, como la Champions League de 2012. No obstante, lo que pocos saben, es que desde su retiro este guardameta se ha acercado a la música.

Tal y como ha mostrado en redes sociales, esta estrella ahora se dedica a la batería. En sus perfiles el arquero comparte varios videos con sus baquetas, incluso con interpretaciones de éxitos del rock.

El famoso arquero de casco se ha mostrado en interpretación de éxitos de bandas como Radiohead o Linkin Park.

Sin lugar a dudas, esto ha sorprendido a los fanáticos del rock y el fútbol, quienes están encantados con el talento demostrado por Petr Cech.