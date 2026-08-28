La FIFA anuncia nueva decisión clave con la Selección Argentina: ¿Nuevo beneficio en competencia?

La Selección Argentina se ha vuelto a convertir en noticia durante este 28 de agosto. Después de perder la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el combinado ‘albiceleste’ no ha salido del foco, sobre todo por algunas decisiones del máximo ente del fútbol.

Después de este partido, la FIFA impuso varios castigos en contra de este combinado, a causa de varios hechos violentos presentados en la cancha entre los jugadores luego del partido.

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Esto preocupó de gran manera a los relacionados con la Selección Argentina. No obstante, la FIFA reveló este 28 de agosto una rectificación a esta sanción, y aquí les contamos lo decidido por parte de dicho ente.

La FIFA anuncia nueva decisión clave con la Selección Argentina

La Selección Argentina ha atravesado meses de gran polémica. Después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA, este combinado ha sido señalado por parte de los fanáticos, a causa de decisiones arbitrales cuestionables.

A pesar de ello, la FIFA ha impuesto castigos a varios de sus jugadores, por indisciplina durante la final de la Copa Mundial que se llevó a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Jugadores como Leandro Paredes o Nahuel Molina fueron sancionados con varios partidos de ausencia en las canchas, por incidentes luego de su encuentro frente a España.

Estas sanciones fueron bastante fuertes, pues indicaban un castigo de más de 5 partidos para varios señalados. De hecho, estos partidos solo podían ser cumplidos en choque oficial, no amistosos.

Esto ponía en riesgo la trayectoria de varios jugadores en el combinado a futuro, a causa de su edad elevada. Ante esto, la FIFA optó por corregir su decisión.

Las sanciones se mantienen, pero ahora si podrán contar amistosos, lo que facilitará la gestión de estos castigos en Argentina.

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Esta decisión ha generado gran revuelo. Para muchos es justo, aunque otros aseguran que es una ventaja para Argentina, y que dicho castigo debió mantenerse como al inicio.

Lo cierto es que la FIFA tomó esta postura, y en Argentina el alivio es notorio por su futuro deportivo y el de sus jugadores.

Frente a esto, se espera que tanto Leandro Paredes como los demás jugadores tengan largas ausencias. Aun así, llegarían a estar disponibles para la próxima Copa América, torneo oficial que deberá disputar este combinado.