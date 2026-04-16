⁠¿’Jujutsu Kaisen Módulo’ es secuela o spin-off? Así conecta con el anime original de Gege Akutami

El universo de Jujutsu Kaisen no se detiene. Sigue creciendo y demuestra por qué es uno de los animes más importantes de los últimos años. La historia creada por Gege Akutami conquistó a millones de fans con su estilo oscuro, sus peleas intensas y personajes que conectan fácilmente con el público.

Aunque el manga original ya terminó, la historia no llegó a su fin. El éxito fue tan grande que abrió la puerta a nuevas formas de continuar este mundo, tanto en el anime como en nuevas publicaciones.

En este contexto aparece Jujutsu Kaisen Modulo una serie escrita por Gege Akutami e ilustrada por Yūji Iwasaki. Se trata de una secuela derivada que también funciona como spin-off, ampliando el universo con una propuesta completamente diferente. Su publicación inició en septiembre de 2025 en la revista Weekly Shōnen Jump de Shūeisha.

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La historia se desarrolla en un Tokio futurista, 68 años después de los eventos originales, donde todo ha cambiado. La “Edad de Oro” de la hechicería quedó atrás, y ahora la tecnología se mezcla con las artes del jujutsu, transformando la forma en que se entienden los poderes y los combates.

Uno de los cambios más importantes está en el conflicto central. Los clásicos espíritus malditos dejan de ser la principal amenaza, dando paso a los “simurianos”, una raza alienígena que llega a la Tierra con su propia energía maldita, elevando el nivel de peligro y renovando por completo la historia.

A pesar de que esta secuela fue corta, logró mantener el interés de los fans, dejando claro que el universo sigue más vivo que nunca. Además, todo parece indicar que vendrán más spin-offs, con la idea de seguir ampliando este universo desde diferentes puntos de vista, personajes y épocas.

Finalmente, para tenerlo en cuenta, ‘Jujutsu Kaisen Modulo’ se puede leer de forma gratuita y legal en Colombia a través de la plataforma Manga Plus de Shūeisha.