Linkin Park estrenará documental donde revive su etapa más polémica tras muerte de Chester Bennington

Linkin Park ya tiene fecha para mostrar en pantalla grande cómo fue el proceso de su regreso. La banda estrenará el 30 de septiembre Unshater, un documental que repasa el camino que recorrió el grupo para volver a la actividad tras la muerte de Chester Bennington y abrir una nueva etapa con Emily Armstrong como vocalista y Colin Brittain en la batería.

El proyecto lleva la firma de Joe Hahn, DJ y miembro fundador de la banda, quien reunió imágenes inéditas, momentos registrados en el estudio y material de distintos shows para reconstruir esta etapa. La historia comienza con las primeras sesiones de grabación realizadas en 2022 y acompaña al grupo hasta el lanzamiento de la era From Zero, con el concierto de São Paulo, Brasil, como cierre del recorrido.

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Cuándo se estrena Unshater y cómo conseguir las entradas

Las entradas para las funciones comenzarán a venderse en todo el mundo el 13 de agosto. Unos días antes del estreno, el 25 de septiembre, también llegará la banda sonora oficial del documental, compuesta por 20 canciones en vivo registradas durante el show de São Paulo. El álbum estará disponible en plataformas digitales, además de editarse en CD y vinilo.

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El regreso de Linkin Park no estuvo exento de polémicas

La vuelta de la banda en 2024, siete años después del fallecimiento de Chester Bennington, despertó una enorme expectativa entre los seguidores. Sin embargo, el anuncio de Emily Armstrong como nueva cantante también generó cuestionamientos. Entre las voces más críticas apareció Jaime Bennington, hijo del histórico vocalista, quien expresó públicamente su desacuerdo con la continuidad del grupo bajo el nombre de Linkin Park.

Armstrong, además, respondió a los señalamientos por su supuesta relación con la Iglesia de la Cienciología y por haber asistido a una de las primeras audiencias del juicio contra Danny Masterson. La cantante aclaró que no apoya ningún tipo de abuso ni de violencia y explicó que estuvo presente únicamente como observadora, antes de conocer en profundidad el caso.

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Con el correr de los meses, la formación actual fue ganando espacio sobre los escenarios. En junio de este año, Linkin Park volvió al Download Festival por primera vez desde 2014 y marcó un hecho histórico al convertirse en la primera banda con una mujer como vocalista principal en encabezar el cartel del tradicional evento británico. Ese presente es, precisamente, el que Unshater buscará retratar en su llegada a los cines.