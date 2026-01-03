Emily Armstrong sorprendió a sus fans con éxito de música colombiana en medio de sus vacaciones
Emily Armstrong se encuentra en una pequeña pausa, luego de un largo recorrido por el mundo junto a Linkin Park.
Emily Armstrong ha sido una de las grandes figuras del mundo del rock en los últimos años. La vocalista ha tomado un nuevo lugar en Linkin Park.
Esta histórica agrupación comenzó una nueva etapa en 2024, y desde entonces, ha contado con Armstrong desde los micrófonos.
La cantante ha demostrado gran talento, y su público le ha dado grandes muestras de cariño y apoyo en sus shows e interpretaciones.
Sin embargo, en este inicio de 2026 fue Emily Armstrong quien dio un pequeño guiño a su público colombiano, gracias a una canción típica.
Actualmente Emily Armstrong se encuentra en medio de unas vacaciones, luego de una larga gira con Linkin Park.
Esta gira contó con pasos por Colombia y Sudamérica, donde Emily se mostró como protagonista.
Muchos de estos shows fueron multitudinarios, como muestra del gran brillo de la banda en esta nueva fase de su carrera musical.
En este inicio de 2026, Armstrong está en vacaciones, y ha aprovechado para compartir algunas fotografías con sus seguidores.
Estas se han caracterizado por mostrar a un pequeño perro de peluche, y a ella de fondo. Sin embargo el pasado 2 de enero sorprendió a su público por la canción que acompañó su publicación.
En sus historias de Instagram, Armstrong publicó una foto en lo que parece ser una playa. Pero la particularidad es que estaba acompañada por ‘Cumbia Cienaguera’, un éxito del Grupo Merecumbé.
Esta agrupación es sumamente reconocida en Colombia, al igual que esta canción.
Claramente esto sorprendió a los fanáticos, pero también se mostraron alegres por esta muestra de cariño a la cultura y la música sudamericana por parte de la estrella de Linkin Park.
Por el momento, Armstrong tomará un descanso antes de volver al ruedo en lo que parece ser un 2026 sumamente movido para Linkin Park de nuevo.
La agrupación se presentará en más partes del mundo bajo el ‘From Zero World Tour’, mientras que sus fanáticos también están a la espera de un nuevo álbum.
Hasta entonces, la banda se mantendrá en actividad, dando muestras de éxito y de potencia, en una nueva etapa que ha permitido mantener vigente el legado de Linkin Park y sus miembros.
