Linkin Park anuncia un nuevo disco y una película imperdible para sus fans: ¿Cuánto falta para su estreno?

Linkin Park sorprendió a todos sus fanáticos este 4 de agosto con una nueva película y un nuevo disco. La agrupación presentó a sus seguidores un nuevo proyecto, con el que buscarán documentar todo el regreso que ha logrado la banda desde 2024.

Este ‘film’ promete mostrar la parte ‘tras bambalinas’ del nuevo comienzo para la banda de Mike Shinoda, y además memorias de Chester Bennington.

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De hecho, esto estará acompañado de un nuevo disco, por lo que los fans están emocionados por lo que será este gran estreno y aquí le contamos los detalles.

Linkin Park anuncia un nuevo disco y una película imperdible

Para nadie es un secreto que, el regreso de Linkin Park a los escenarios ha sido uno de los grandes momentos para la industria en los últimos años. La llegada de Emily Armstrong a este grupo como cantante ha permitido una nueva etapa para la banda.

Esta gran vocalista ha sorprendido a propios y extraños, gracias a su talento indudable con el que ha compuesto nuevos éxitos, y ha sido capaz también de interpretar los himnos icónicos de Linkin Park.

Justamente la banda buscará mostrar parte de lo que fue este proceso de reinvención, con una película que mostrará todos los detalles de su nueva etapa, y de la grabación del ‘From Zero’ de 2024.

Esta producción lleva el nombre de ‘Unshatter’. Se lanzará a nivel mundial el próximo 30 de septiembre, en un estreno imperdible para los ‘soldiers’ en todo el planeta.

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La agrupación mostró un pequeño tráiler, que además mostró testimonios de como la banda recuerda a Chester Bennington, en un fragmento que emocionó a miles en todo el mundo.

Su lanzamiento además vendrá acompañado de un nuevo disco, que llevará el nombre de ‘Unshatter Film Soundtrack’. Este es un álbum en vivo, que recopilará la presentación del grupo en Sao Paulo, uno de sus primeros shows en vivo.

El lanzamiento de este nuevo disco está pautado para el próximo 25 de septiembre del 2026. En lo que se refiere a la película, por ahora se desconoce si llegará a Colombia.

Aun así, lo cierto es que los fans están sumamente atentos a este nuevo lanzamiento, donde se podrá conocer a la banda desde adentro.