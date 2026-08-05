PlayStation revela los videojuegos GRATIS de agosto 2026 en PS Plus: así puede descargarlos

PS Plus, servicio de PlayStation, se ha convertido en una de las suscripciones más reconocidas de la industria del ‘gaming’. Este plan permite disfrutar de una gran cantidad de beneficios para los amantes y usuarios de esta franquicia.

Miles de personas han disfrutado de este servicio en los últimos años, sobre todo, gracias a los videojuegos gratis que permite guardar y jugar esta suscripción.

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Mes tras mes, PS Plus regala 3 videojuegos gratis para cada uno de sus usuarios. En este mes de agosto tampoco es la excepción, y de hecho, PlayStation reveló los títulos que estarán disponibles bajo esta modalidad. Aquí les contamos cuales serán.

PlayStation revela los videojuegos GRATIS de agosto 2026

Tal y como sucede cada mes, PlayStation brindó una cantidad enorme de emociones para sus usuarios y fanáticos del ‘gaming’ durante el mes de julio. Esta franquicia regaló 3 títulos imperdibles para los amantes de los videojuegos.

Durante dicho mes, uno de los grandes atractivos fue la posibilidad de acceder de manera gratuita al ‘Call Of Duty: Modern Warfare III’. La lista completa fue:

Call Of Duty: Modern Warfare III

For The King II

Cross Code

Estos títulos brindaron una cantidad enorme de emoción, para aquellos los guardarn en su biblioteca. Sin embargo, luego de vencerse el pasado 3 de agosto, llega el turno de 3 títulos nuevos.

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PlayStation reveló que para este mes prepara otros videojuegos imperdibles a los que también podrá acceder de manera gratuita.

Para agosto, Sony regala los siguientes 3 títulos:

Big Walk

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition

Signalis

En caso de que quiera disfrutar de estos videojuegos durante este mes o los próximos, lo único que deberá hacer es ir a la PlayStation Store, y buscar el apartado de ‘juegos mensuales’.

Allí encontrará estos 3 y la posibilidad de guardarlos en su biblioteca. Una vez haga esto, podrá encontrarlos en ‘mi colección’ en el menú de juegos, tanto en este mes, como en los próximos.

Cabe aclarar que para poder acceder a esto, debe contar con una suscripción a PS Plus, al menos en su nivel ‘Essential’.

¿Cuánto cuesta una suscripción a PS Plus?

En caso de que quiera disfrutar de esta suscripción, aquí les contamos cuales son los costos de este servicio: