Emblemático concierto de Queen en Budapest llegará a los cines 40 años después: ¿Cuándo se estrena?

Queen, una de las bandas más legendarias del rock en la historia del rock vuelve a la gran pantalla. Años después del gran éxito con el que contó ‘Bohemian Rhapsody’, este grupo regresa al cine, gracias a uno de sus conciertos más icónicos.

Sin lugar a dudas, durante su trayectoria Queen logró protagonizar una cantidad enorme de presentaciones a nivel internacional. Este grupo fue capaz de estar presente en escenarios multitudinarios.

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Tal fue el nivel de éxito de estos shows, que muchos de ellos son recordados por sus fans décadas después. De hecho, pronto ocurrirá esto desde los cines con un show de este grupo de hace más de 3 décadas.

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Para 1986 Queen era una de las bandas más grandes de todo el rock. Este grupo había lanzado ‘Bohemian Rhapsody’ hace una década, junto a otros éxitos que la convertieron en una agrupación histórica.

Gracias a esto, la banda consiguió ser parte de shows brillantes alrededor de todo el mundo para la época. Uno de ellos tuvo lugar en Budapest, Hungría.

Dicha ciudad fue testigo de uno de los shows más icónicos de Queen. En el repertorio presentado por la banda brillaron canciones inolvidables como ‘Under Pressure’, ‘We Will Rock You’ o ‘Radio Ga Ga’.

Este éxito, de hecho, fue lanzado en DVD bajo el nombre de ‘Hungarian Rhapsody – Live in Budapest 1986’. Justamente esa grabación llegará a los cines en IMAX, uno de los formatos de mayor calidad de la gran pantalla.

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Así lo informó la banda a través de las redes sociales, donde revelaron que el lanzamiento de este ‘film’ se dará el 7 de octubre a nivel mundial por tiempo limitado.

Aun así, se espera que este DVD también pueda encontrarse en formato físico, con lo que es una remasterización a gran calidad de este show.

Lista de canciones del show

En caso de que quiera conocer cual es el setlist de canciones que podrá disfrutar, son las siguientes: