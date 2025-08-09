Así se veía Chester Bennington de Linkin Park, cuando salió ‘Hybrid Theory’ en el 2000

Chester Bennington, antiguo vocalista de Linkin Park, sigue brillando en el recuerdo de sus fanáticos. Este artista llegó a marcar un legado inolvidable en el nu metal, gracias a su potencia vocal y su talento indudable.

A lo largo de los años, este artista demostró una gran capacidad para componer letras profundas, e interpretarlas desde los estudios y los escenarios de manera brillante.

Más noticias: Esta habría sido la última canción que Chester Bennington grabó; no fue con Linkin Park

Por ello, para resaltar su recuerdo y su notable legado musical, les mostraremos como se veía este artista en el año 2000, cuando salió el primer disco de Linkin Park.

El histórico ‘Hybrid Theory’ de Chester Bennington y Linkin Park

El inicio de este siglo fue una de las épocas más grandes para Linkin Park como banda. Esta agrupación logró estremecer de gran manera a sus fanáticos desde sus inicios.

Esto fue posible gracias a varios éxitos históricos, pero, sobre todo a 2 álbumes que lograron compilarlos de manera notable.

El primero de ellos fue el ‘Hybrid Theory’, y el segundo fue el inolvidable ‘Meteora’. Estos lanzamientos tuvieron lugar desde el año 2000, cuando siendo muy jóvenes Chester Bennington y Mike Shinoda estremecieron a la industria.

En aquel momento, Bennington tenía 24 años, y así inició su camino hacia la fama. El estilo de Shinoda y Chester era bastante particular, no solo en lo musical.

Físicamente ambos mostraban su cabello tinturado de colores llamativos, además de piercings y un estilo que también marcaría tendencia entre sus fans.

Más noticias: Estas son las 3 canciones más escuchadas de Linkin Park en YouTube: una supera 2 billones de vistas

Esta apariencia se grabó en la memoria de sus fans. Sin embargo, en caso de que no lo recuerde, aquí le mostramos una serie de fotografías de como se veía Chester Bennington en aquella época.

El show de las fotografías fue del mes de agosto, mientras que la salida del álbum debut de Linkin Park tuvo lugar en octubre.

Lo demás fue historia pura de la industria musical. Bennington se convirtió en uno de los mejores cantantes del mundo, y su legado se mantiene incluso en la actualidad.

Por otro lado, Linkin Park a día de hoy es una de las bandas más influyentes de la industria, y se mantiene en la cima con Emily Armstrong, a pesar del fallecimiento de su histórico vocalista hace poco menos de una década.