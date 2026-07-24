3 canciones de Linkin Park que solo los verdaderos fans conocen: joyas escondidas de la banda

Linkin Park es una de las bandas más grandes en la historia de la música. Este grupo ha brillado tanto en el nu metal, como también en el rock, como géneros que han funcionado como base de éxitos totalmente icónicos.

La agrupación de Mike Shinoda ha enamorado a miles de fanáticos, tanto con Chester Bennington en la voz, como actualmente con el papel de Emily Armstrong.

Este grupo ha gozado de una fama indudable, al punto de convertirse en una de las bandas con mayor cantidad de fanáticos en el mundo. Sin embargo, aunque la cantidad de seguidores de este grupo es enorme, puede que algunas joyas pasen desapercibidas.

Por ello, aquí les tenemos 3 canciones de este grupo que solo un verdadero fan conoce, y que pueden pasar totalmente por alto.

3 canciones de Linkin Park que solo los verdaderos fans conocen

Para nadie es un secreto que Linkin Park posee un poderío y una trayectoria indudable. Esta banda ha brillado desde inicios de los 2000, por lo que su capacidad de lanzar éxitos se ha extendido por casi 2 décadas.

Desde sus inicios como Xero esta banda ha logrado canciones inolvidables. Muchas de ellas se han convertido en himnos tradicionales, como es el caso de ‘Numb’ o ‘In The End’.

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Aun así, otras canciones han sido menos populares, pero igual de representativas del talento y estilo de Linkin Park. De hecho, hay 3 composiciones en concreto que pueden ser poco conocidas, pero que gozan de una fuerza indudable.

Si usted es un verdadero fanático de Linkin Park seguramente las conoce, pero, en cualquier caso, aquí les contamos cuales son.

La primera de ellas es, nada más y nada menos que, ‘And One’. Esta es una canción que surgió en el principio de la trayectoria de Linkin Park, cuando esta banda aun se identificaba como Xero.

Esta canción es una joya del nu metal. y una muestra total de la capacidad y fuerza que ha caracterizado siempre a Linkin Park.

El segundo puesto del ranking es para ‘No Roads Left’. Esta fue una canción de 2007 compuesta para el álbum ‘Minutes To Midnight’.

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Este éxito es una completa joya, sobre todo por mostrar una vibra melancólica y un protagonismo inesperado por parte de Mike Shinoda.

Finalmente, la tercera es ‘High Voltage’ una canción que fue lado B del álbum ‘Hybrid Theory’, uno de los más icónicos de la música y de este grupo.

Este éxito responde a la potencia de la banda, y sin dudas, el estilo icónico que siempre hizo de Linkin Park un grupo legendario a niveles inimaginables.