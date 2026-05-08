Así lucía Emily Armstrong antes de ser famosa: la banda en la que estaba antes de Linkin Park

Emily Armstrong es una de las mejores estrellas en el mundo del rock actualmente. Esta gran vocalista ha demostrado su talento de forma incansable tanto en los escenarios, como también en los estudios de grabación.

La artista ha encantado a varios fanáticos en la actualidad, sobre todo desde su llegada a Linkin Park con la que ha empezado una nueva etapa musical.

No obstante, algo que pocos saben es que Emily Armstrong antes de llegar a esta agrupación tenía otra banda, con la que también demostraba una potencia sumamente destacada.

Si no conocía esta etapa de la artista, aquí les mostraremos como lucía Armstrong antes de convertirse en una de las vocalistas más famosas del rock.

Así lucía Emily Armstrong antes de entrar a Linkin Park

El poderío de Emily Armstrong ha sido uno de los más destacados de la historia reciente del nu metal. Esta artista ha encantado a cada uno de los fanáticos alrededor del mundo, gracias a su habilidad para estremecer escenarios y estudios con Linkin Park.

Desde el comienzo de esta nueva etapa en su carrera en 2024, los fanáticos han generado gran cariño hacia su figura que surgió de forma inigualable.

Cabe aclarar que la carrera esta artista comenzó mucho antes de llegar a Linkin Park. Aunque su reconocimiento a nivel internacional inició con esta banda, la trayectoria de esta cantante inició años antes.

El comienzo de su trayectoria fue con Dead Sara, una banda de grunge iniciada en 2002, donde demostró su potencia y su capacidad de interpretar éxitos brillantes.

El pasado 6 de mayo fue el cumpleaños de esta artista, y varios fanáticos aprovecharon para recordar los inicios de esta artista, incluida su etapa en Dead Sara, o cuando era niña.

Si aun no conocía este pasado en la carrera de Armstrong, aquí se lo presentamos:

Sin lugar a dudas, la fama actual de Emily Armstrong es indudable, y el poderío de esta artista en la agrupación es una de las más grandes en la actualidad en la escena del rock.