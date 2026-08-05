¿Brandon Flowers se retira de la música? El cantante hizo confesión que preocupó a todos sus fans

Brandon Flowers es, sin lugar a dudas, una de las grandes figuras de la industria musical y del rock como género. Este artista ha brillado tanto en solitario, como también con su papel de líder en The Killers, una de las bandas más icónicas de la música.

A lo largo de su trayectoria, Flowers ha sido capaz de componer una cantidad importante de éxitos, y también recibir el cariño de miles de fanáticos, quienes lo consideran uno de los cantantes más talentosos de la época.

Más noticias: Así fue la actuación de The Killers en la final de la Champions League 2026: ¿Qué canciones cantaron?

Sin embargo, su trayectoria estaría cerca de llegar a su fin, de acuerdo a varios rumores que asoman la posibilidad de que el cantante de The Killers opte por retirarse. Aquí se lo contamos.

¿Brandon Flowers se retira de la música? El cantante hizo confesión

La carrera de Brandon Flowers es una de las más destacadas de este siglo en la música. Este cantante ha hecho historia con The Killers, y también en solitario, donde ha demostrado su talento indudable.

A pesar de esto, Flowers no estaría atravesando un buen momento, y no estaría disfrutando de su éxito. Justo así lo habría deslizado en una reciente entrevista con The Times.

Allí Flowers reflexionó sobre su carrera, y aseguró que muchas veces se pregunta “¿Por cuánto más quiero hacer esto?”. Flowers asegura que actualmente la está pasando mal, especialmente cuando sale de gira.

El cantante aseguró que cada vez que sale en tour su salud se ve comprometida, ya que suele enfermarse. Frente a esto, muchos aseguran que Flowers podría asomar la posibilidad de retirarse, para así tener una vida más tranquila lejos de la música y del foco público.

Cabe aclarar que, si bien estos rumores han tomado fuerza en las últimas horas, no hay indicios que señalen que Flowers vaya a tomar esta decisión en el corto plazo.

Más noticias: The Killers reveló quiénes son sus fans más apasionados: “Los colombianos”

De hecho, estas declaraciones se dan a muy pocos días de la salida de un nuevo proyecto en solitario por parte de Flowers, como lo es ‘Thrasher’.

Este será un nuevo álbum que se lanzará el 21 de agosto, y con el que el cantante de The Killers espera volver a cautivar a todo el público que anhela contar con su música y talento por más años.