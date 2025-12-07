El mercado de carros en Colombia cerró noviembre de 2025 con un movimiento importante. Durante este mes, que coincidió con el Salón del Automóvil en Bogotá y la llegada oficial de marcas como Tesla, las cifras mostraron que la actividad del sector sigue mejorando y que la competencia entre las marcas de carro más conocidas continúa fuerte.

Modelos como la Corolla Cross, el Kia K3, la Mazda CX-30 y la Renault Duster han sido protagonistas en los últimos meses, pero las ventas de noviembre trajeron algunos cambios. Según el informe de Fenalco y Andi, con datos del RUNT, se registraron 23.791 matrículas, lo que representó un aumento del 9 % frente al mismo mes del año pasado.

También hubo diferencias según el tipo de tecnología. Los carros eléctricos crecieron un 28,7%, y los híbridos un 29,5 %, mostrando que los colombianos siguen buscando opciones más eficientes y económicas.

El carro más vendido en noviembre de 2025

El modelo que se quedó con el primer puesto fue el Kia K3, con 1.095 unidades matriculadas. Con esta cifra logró superar a dos modelos que suelen estar entre los más vendidos: la Mazda CX-30, con 933 unidades, y la Renault Duster, con 885.

El análisis de Fenalco–Andi señala que el Kia K3 logró una participación del 4,6 % en el total del mes y además creció un 30,5 % frente a noviembre del año pasado. Esto le permitió quedarse con el liderazgo del mercado durante este periodo.

Uno de los datos que más llamó la atención es que la Toyota Corolla Cross, que durante varios meses estuvo en los primeros lugares y fue el carro más vendido en el primer semestre, volvió a quedar fuera del top 20.

Top 10 carros más vendidos en noviembre de 2025

Kia K3 – 1.095 Mazda CX-30 – 933 Renault Duster – 885 Kia Picanto – 857 Chevrolet Onix – 820 Foton BJ – 662 Mazda 2 – 573 Renault Logan – 528 BYD Yuan UP – 499 Renault Arkana – 443

En cuanto a marcas, cinco concentraron la mayor parte del mercado en noviembre: Renault (15,1 %), Kia (14,9 %), Chevrolet (8,6 %), Mazda (8,3 %) y Suzuki (5,7 %).