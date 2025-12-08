Este es el carro eléctrico más barato en Colombia; cuesta menos de 50 millones

En los últimos años, los carros eléctricos han ganado gran popularidad en Colombia. Su capacidad para reducir costos en gasolina, la posibilidad de circular sin pico y placa en varias ciudades y el aporte a la disminución de emisiones los han convertido en una opción atractiva para muchos conductores.

Además del ahorro económico, los carros eléctricos se han convertido en una opción práctica para quienes buscan un medio de transporte que genere menos emisiones y contribuya a mejorar la calidad del aire.

Esta combinación de beneficios ha hecho que el mercado crezca rápidamente y que diferentes marcas de automóviles introduzcan modelos pensados para el uso urbano y para quienes buscan dar sus primeros pasos en la movilidad eléctrica.

Sin embargo, uno de los principales retos sigue siendo el precio. La mayoría de estos vehículos tiene costos elevados, lo que dificulta el acceso para muchos usuarios. Aun así, dentro de la oferta actual existe un modelo que ha llamado la atención por ser una alternativa más económica. Se trata del Bestune XIoama, considerado uno de los carros 100% eléctricos más baratos del país, con un precio de $47 millones.

Características del carro eléctrico más barato en Colombia

El Bestune XIoama es un microvehículo urbano pensado para trayectos cortos dentro de la ciudad. Ofrece capacidad para cuatro ocupantes, configuración 4×2 y un baúl de 200 litros. Sus dimensiones (3.450 mm de largo, 1.496 mm de ancho, 1.618 mm de alto, 2.300 mm entre ejes, un peso de 780 kg y 120 mm de altura al piso) lo ubican como un vehículo subcompacto adecuado para movilizarse con facilidad en espacios reducidos y zonas de tráfico denso.

Este modelo incorpora un motor eléctrico de 15 kW, con el que alcanza una velocidad máxima de 80 km/h, suficiente para desplazamientos urbanos. Su batería de iones de litio de 9,98 kWh ofrece una autonomía aproximada de 120 kilómetros, lo que lo hace funcional para recorridos diarios. La carga completa tarda entre seis y ocho horas y puede realizarse en un toma corriente domiciliario sin necesidad de equipos adicionales.

En su equipamiento exterior incluye techo panorámico, barras portaequipaje, farolas LED, luces antiniebla delanteras y traseras, luces diurnas y direccionales, sunroof eléctrico y rin deportivo de aluminio. Con estas características, el Bestune XIoama se presenta como una opción asequible para quienes buscan un carro eléctrico económico y práctico para el día a día.