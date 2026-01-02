Carros: ¿Quiénes están obligados a renovar la licencia de conducir en 2026? Lista y requisitos

La licencia de conducir es uno de los documentos de mayor importancia, tanto en Colombia, como en el mundo. Este elemento le permite utilizar su vehículo de manera normal y transitar las calles de manera responsable.

A partir de varias pruebas y chequeos, la licencia de conducir le permite ‘confirmar que está en óptimo estado para manejar su vehículo, pero, a su vez asegura que podrá transitar las calles de manera responsable.

Sin embargo, como muchos otros documentos, la licencia de conducir puede llegar a vencerse, y por eso, les contamos quienes deberán renovar su pase de conducción en este 2026.

¿Quiénes deben renovar su licencia de conducción en 2026?

Si tiene dudas respecto a la vigencia, o la duración de su licencia de conducción, les recordamos que estos documentos mantienen una extensión de 10 años desde su trámite, aunque varía según el tipo de pase.

En las licencias A, los menores de 60 años deben renovar este documento cada 10 años, por ende, si usted tramitó su pase en 2016, deberá volver a sacarlo en 2026.

Si sacó la licencia entre 60 y 80 años de edad, debe volver a tramitarlas cada 5 años, por ende su cambio es necesario si obtuvo su pase en 2021. Por otro lado, si tiene 80 años este pase debe renovarse de manera anual.

En las licencias B estos plazos funcionan de la misma manera, mientras que en los pases C, aunque sea menor de 60 años, su renovación debe llevarse a cabo cada 3 años.

Finalmente si tiene 80 años, también deberá tramitar su pase de forma anual, para evitar que se venza.

Requisitos para obtener el pase en 2026

Con estos contextos claves, si desea renovar su licencia de conducción, les contamos que los requisitos a cumplir son los siguientes:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito.

Estar a paz y salvo y no presentar multas ni infracciones a nivel nacional

Presentar su documento de identidad original

Aprobar un examen físico, mental y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC). Dicho exámen debe estar cargado en el RUNT.

Mantener estos documentos en vigencia son responsabilidad individual de cada ciudadano, con el objetivo de preservar la seguridad vial del país.