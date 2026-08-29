Las tres batallas más épicas de Dragon Ball que tiene calificación perfecta; pocos las recuerdan

Dragon Ball es uno de los animes más populares de todos los tiempos; desde su primer lanzamiento en televisión abierta, cientos de personas se han repetido los episodios una y otra vez. Sin embargo, hay algunos momentos de esta producción que lograron pasar a la historia como los más destacados; incluso los verdaderos fans le dan una puntuación perfecta, al mencionar que estas batallas los dejaron en shock.

La serie de Akira Toriyama no solo se convirtió en la más vista en todo el mundo, sino que también logró conquistar a cientos de personas en todo el mundo. De hecho, el anime tuvo traducción oficial en varios países, al punto que, sin importar el lugar donde se encontraran, todos querían saber qué pasaba con estos personajes, quienes vivían en una lucha constante.

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Las tres mejores batallas que tienen puntuación perfecta por expertos

El medio de comunicación Nintenderos se encargó de hacer un top de las mejores peleas que se presentaban en los capítulos de Dragon Ball. Allí, les dieron una puntuación a cada una según lo que se veía en la pantalla; pero también la continuidad de la historia, los efectos y otros detalles que nadie pasó por desapercibidos.

3. Son Gohan tiene una pelea contra Cell, dejando en evidencia la fuerza que tenían estos personajes; le dedicaron tiempo a mostrar cada detalle, por mínimo que fuera. Se puede ver cómo se dan los golpes, mientras que era casi imposible ganar contra un super sayayin 2. Para muchos fue una de las peleas más emotivas, pero emocionantes, que se mostró; padre e hijo luchaban después de enfrentarse tantas veces y ser los protagonistas de varias peleas que terminaron en esta batalla casi perfecta.

2. Goku y Freezer se encuentran por fin para tener una de las batallas más esperadas por los fans, quienes luchan en el planeta Neken y de esta manera convierten este episodio en uno de los más vistos en la historia de la producción. Goku se transforma en el super sayayin 1 y la pelea se convierte en un momento nunca antes visto, donde se puede ver la nueva imagen del personaje principal, haciendo historia en el anime.

1. Goku pelea contra Vegeta en algo que pocas personas esperaban ver en la serie, pero que llega en un momento en la serie donde el personaje principal queda totalmente en el piso, algo que nunca se había visto en estas historias. Fue tan así, que los personajes de Krillin, Gohan y Yajirobe tuvieron que llegar a defenderlo con el fin de conseguir la victoria, creando así una de las batallas más históricas que se transmitió en Dragon Ball.