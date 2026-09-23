Colombia vs Corea del Norte: hora y dónde ver EN VIVO HOY la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

El gran día ha llegado para Corea del Norte y Colombia en el Mundial Femenino Sub-20. La ‘tricolor’ sueña con hacer historia y lograr su pase a la gran final de este torneo del balompié que ha estado lleno de emociones.

Para ello, el conjunto ‘cafetero’ deberá imponerse a las asiáticas, una de las potencias de este torneo, tal y como ha quedado demostrado durante esta competencia.

Más noticias: Ni Nacional ni Santa Fe: Estos son los 4 equipos del fútbol colombiano que tienen más de 100 años

Este encuentro será uno de los más emocionantes para los amantes del balompié colombiano, y si usted es uno de ellos, le contamos todo lo que debe saber para no perderselo.

Así llegaron ambos equipos

Corea del Norte y Colombia han sido dos de los equipos más destacados de la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20. Ambos conjuntos se han impuesto de forma destacada durante el partido.

De hecho, estos equipos ya se midieron durante la fase de grupos, en un partido en el que las norcoreanas lograron arrasar con un marcador de 3 goles a 0.

En esta fase, la ‘tricolor’ buscará dar la vuelta al tablero, y poder imponerse para poder llegar a la gran final de este legendario torneo.

Colombia ya ha demostrado un gran nivel en el torneo, sobre todo después de imponerse a equipos de la talla de Polonia y Nigeria.

Ante esto, la ilusión de la hinchada ‘tricolor’ es total, por llegar a lo más alto de este legendario torneo internacional.

No obstante, el equipo norcoreano también confían en volver a demostrar su nivel potente durante el torneo, en el que se ha impuesto a Canadá y Japón. De hecho, el equipo de Asia no ha recibido ningún gol en contra durante todo el torneo.

Más noticias: ¿Qué significa ‘Oliaz’, el apodo con el que se refieren a Luis Díaz en el fútbol europeo? Origen

Sin dudas, este será una de las semifinales más importantes del torneo, sobre todo con la atención en el otro partido que se llevará a cabo entre Italia y España, y que definirá al segundo finalista del torneo.

Hora y dónde ver EN VIVO HOY Corea del Norte vs Colombia

Si usted es uno de los grandes fanáticos del fútbol femenino, este partido estará imperdible. Colombia buscará imponerse a Corea del Norte y este encuentro tendrá lugar este 23 de septiembre desde las 11:30 a.m.

La transmisión oficial del encuentro puede verse a través de las señales oficiales de Gol Caracol y Canal RCN.