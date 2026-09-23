¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata ante Corea del Norte? La ‘tricolor’ busca la final

La Selección Colombia Femenina Sub-20 se juega uno de los partidos más importantes de su historia este 23 de noviembre. El equipo ‘tricolor’ disputa el Mundial de Fútbol de esta categoría, en el que ha llegado hasta las semifinales.

Luego de haber derrotado a los combinados de Polonia y Nigeria, Colombia logró llegar a instancias finales, y ahora buscará imponerse en este momento, para alcanzar la gran final.

Sin embargo, enfrente tendrá a Corea del Norte, uno de los gigantes notables de esta categoría, quien además no ha recibido gol durante todo el torneo.

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Si usted quiere estar atento a este encuentro, y a todas las emociones que puede vivir durante este partido, aquí le contamos todos los escenarios posibles.

¿A qué hora juegan Colombia y Corea del Norte?

Sin lugar a dudas, el partido entre Colombia y Corea del Norte en la semifinal de este torneo es uno de los más emocionantes de la categoría de los últimos años.

La ‘tricolor’ ha logrado dar ‘batacazos’ importantes que le han permitido llegar a ser una de las favoritas para quedarse con este torneo.

Sin embargo, para ello, deberá lograr derrotar a un equipo que brilla por todo lo alto en este torneo. Se trata de, nada más y nada menos que, Corea del Norte.

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El combinado asiático ha demostrado un notable peso jerárquico en el campeonato, en el que se mantiene como invicta, con una victoria sobre Colombia incluida.

Las norcoreanas chocaron ante Colombia en la fase de grupos, con un resultado favorable de 3 goles a 0, lo que demuestra el poderío del equipo asiático.

Aun así, el optimismo por el combinado ‘cafetero’ es total, y por ello, la hinchada confía en que el equipo nacional pueda lograr un triunfo histórico.

El encuentro tendrá lugar este mismo 23 de septiembre, con un puntapié inicial imperdible desde las 11:30 a.m. de Colombia.

¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata?

Claramente, al tratarse de un encuentro de eliminación directa, el mejor resultado para Colombia es la victoria. Sin embargo, en caso de derrota, este no será el último partido de la ‘tricolor’ en el Mundial Femenino Sub-20.

Si el equipo ‘cafetero’ pierde, jugará el partido por el tercer puesto, ante el equipo perdedor en la semifinal entre Italia y España.

Por otro lado, si Colombia y Corea del Norte empatan, el partido irá a la prórroga, y a tanda de penales si persiste la igualdad.