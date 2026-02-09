¿Le pueden negar la licencia de conducción en 2026? Únicos motivos según la norma

Cada vez son más las personas que quieren solicitar su licencia de conducción para poder movilizarse sin problema por las calles en automóvil o en motocicleta. Sin embargo, hay algunos casos especiales en los que le pueden negar este documento, pese a que usted ya tenga el curso y sepa manejar sin problema.

Es importante mencionar que en Colombia es obligatorio hacer todo el proceso para obtener la licencia de conducción y debe cumplir con todos los requisitos que establecen las autoridades de tránsito. Esto incluye no solo conocimientos, sino también resultados sobre el estado de salud de la persona que la está solicitando, así que, en caso de no cumplir, este documento le será negado.

¿Cuáles son los motivos por los que le podrían negar la licencia de tránsito?

Hay varios motivos por los cuales le van a poder negar la licencia de conducción; una de las más importantes tiene que ver con el estado de salud del candidato. De hecho, hay un listado de enfermedades y condiciones médicas que podrían ser el motivo principal por el cual le niegan el documento.

Uno de ellos tiene que ver con la capacidad mental, es decir, la capacidad de respuesta que tenga la persona ante un proceso cerebral. Esto quiere decir que debería poder relacionarse con su entorno, mantener el sentido de la realidad, tener sentido de orientación, comprensión y pensamiento lógico para la toma de decisiones.

De la misma manera, deberá tener coordinación integral motriz, capacidad de visión y auditiva, lo que quiere decir que la persona debe poder ejecutar acciones precisas de forma rápida utilizando todos sus sentidos. Entender el momento exacto en el que debe coordinar entre el frenado y la aceleración para poder conducir cualquier tipo de automotor.

Todo esto se debe evidenciar en el examen físico que le harán en el momento de solicitar la licencia de conducción. En algunos casos, los profesionales niegan la expedición del documento, mientras que en otros, simplemente hacen una anotación en el documento.

En caso de que usted quiera renovar la licencia, pero hubiera sido el protagonista de un accidente de tránsito grave, tenga un proceso legal por conducir bajo los efectos del alcohol al punto de poner en riesgo la vida de otros o de tener cualquier otra sanción que le impida conducir, este documento le será negado.

Así lo establece el Código Nacional de Tránsito, el cual menciona todos los detalles de los motivos por los que no le sería renovada la licencia. Además, hacen énfasis en cuáles son las excepciones para que le otorguen la licencia en otros casos.