Máxima alerta por lluvias en Colombia: así puedes ayudar y donar
Prisa Media y sus marcas se unen por la solidaridad contra las fuertes lluvias en Colombia, entérate de que forma puedes ayudar
Colombia atraviesa una de las temporadas de lluvias más fuertes de los últimos años. Inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos y quebradas están dejando a miles de hogares sin alimento ni protección.
Ayuda a quienes más lo necesitan en www.bancodealimentos.org.co
PRISA MEDIA COLOMBIA y sus marcas Caracol Radio, Tropicana, Bésame Radioacktiva y LOS40 con el apoyo del Banco de Alimentos de Bogotá se unen para llevar ayuda a los damnificados de todo el país.
Hazlo ya a través del Banco de Alimentos que está trabajando no solo en Córdoba, sino en todo el país. Recibiendo sus donaciones en www.bancodealimentos.org.co
Nuestra generosidad hoy puede marcar la diferencia:
DONA YA en www.bancodealimentos.org.co
