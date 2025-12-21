DIAN anunció remates de carros que puede comprar desde los 2 millones; así puede participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya dio a conocer cuáles serán esos remates que se van a realizar antes de que termine el 2025. Por lo que en esta oportunidad hay varios carros disponibles en el sorteo, los cuales podrá adquirir por un precio desde los dos millones de pesos, más todo el costo del proceso para poder participar.

El pasado martes 16 de diciembre del 2025 se dio inicio a unas subastas en donde todas las personas naturales y jurídicas podrán acceder a una variedad de artículos que serán subastados antes de que termine el año. La categoría que más llama la atención es la de automóviles, en la que podrá encontrar todo tipo de automotores de diferentes presupuestos y estados.

¿Cómo participar en los remates de la DIAN?

Hay que tener en cuenta que todas las subastas se realizan por medio de la plataforma ‘El Martillo’ que es administrada por el Banco Popular. Ingresan a la página web y se inscriben a la subasta que sea de su interés; allí va a encontrar toda la información sobre lo que está en oferta y cómo va todo para que usted pueda hacer la compra.

Deben tener en cuenta que su cuenta bancaria debe estar activa con el fin de que se pueda hacer el paso de dinero de inmediato en caso de ganar la subasta. Además, esta es una garantía para la organización de que usted sí cuenta con la capacidad económica para adquirir el bien.

En la página web va a encontrar toda la información, incluido un catálogo completo con información de los productos que están en subasta. Pero siempre recomienda verificar cuál es la ubicación, condición del producto y el proceso de compra que debe seguir para poder ganar a sus contrincantes en el sorteo.

Tenga en cuenta que todo este proceso se realiza por medio de la página de la DIAN, por lo que hasta ahora no se conoce de ninguna otra entidad autorizada. Por lo que recomiendan que verifique toda la información antes de hacer el pago, para guardar la seguridad a lo largo del proceso.

Por ahora, no se han dado a conocer cuáles son los carros disponibles para la última subasta del año, pero se dice que hay todo tipo de vehículos, tanto modernos como de modelos anteriores, placa blanca o amarilla, entre otros aspectos importantes a tener en cuenta.