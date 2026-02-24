¿Gorillaz tendrá concierto Bogotá? Estas son las pistas sobre el presunto regreso de la banda a la capital

En las últimas horas, en Bogotá se empezaron a ver algunos murales y vallas publicitarias que hacían alusión a la reconocida banda, Gorillaz. De inmediato, sus fans empezaron a reaccionar en redes sociales, hablando de lo que podría ser nuevamente la llegada de la banda al país, teniendo en cuenta que ya en años pasados tuvieron un show por todo lo alto en el Movistar Arena.

Ese concierto se dio el pasado 12 de mayo del 2022, así que ya pasaron varios años desde entonces y hay quienes piden volverlos a ver en VIVO. Sin embargo, según se dio a conocer en redes sociales, en esta oportunidad, al parecer, no se trataría de un concierto de la banda, sino de algo mucho más importante para los artistas.

Leer más: ¡La espera terminó! Gorillaz es tendencia por el lanzamiento de su álbum ‘Cracker Island’

¿Gorillaz tendrá concierto en Bogotá?

Hace unos días, la banda dio a conocer que ya tenía todo listo para el lanzamiento de sus nuevas canciones en lo que sería su álbum de estudio que llevan preparando varios meses. Aunque no dieron muchos detalles sobre todo lo que serían estos nuevos sencillos, sí revelaron cuáles serían las fechas oficiales de lanzamiento.

El pasado 11 de febrero dieron a conocer que durante la semana del 23 de febrero al primero de marzo, iban a realizar una serie de eventos tipo ‘Listening Party’, con el fin de dar a conocer sus nuevas canciones. Esto quiere decir que las personas de diferentes ciudades en todo el mundo podrían escuchar en exclusiva su nuevo álbum ‘The Mountain’.

Mural de Gorillaz en Bogotá. 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/sGLlG7D81R — Rodolfo Rodríguez (@Rodz_co) February 24, 2026

Seguir leyendo: Gorillaz presenta ‘Silent Running’, un adelanto de su nuevo álbum ‘Cracker Island’

De hecho, el primer evento se dio en un importante café en México, en donde el pasado lunes se hizo el show oficial, en donde todos los fans pudieron disfrutar de este momento. Además, los asistentes podrían recibir regalos y compartir con otros de los fans de la banda.

Por eso, muchos dicen que los pósters que se están viendo en Bogotá podrían hacer referencia al lanzamiento oficial del nuevo álbum de la agrupación. Incluso, algunos dicen que la ciudad pudo ser una de las elegidas para un nuevo ‘Listening Party’, pero la información no se ha confirmado y se espera en los próximos días obtener nuevos detalles.