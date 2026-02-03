Animes que llegan a Crunchyroll en febrero 2026: Nuevo episodio de Jujutsu Kaisen” y más

Los animes están listos para vivir grandes momentos en febrero de 2026, con lo que serán novedades imperdibles para cada uno de sus fanáticos. Los amantes de la animación y sus tramas podrán ver producciones brillantes próximamente.

Alrededor del mundo, grandes amantes del anime esperan poder ver ciertas novedades, sobre todo en plataformas de ‘streaming’, como lo es Crunchyroll.

Por ello, justamente nos enfocaremos en dicho sitio web, para hablarles de los grandes estrenos que promete para este mes de febrero.

Los estrenos de animes en Crunchyroll para el mes de febrero

La popularidad del anime a nivel mundial ha crecido de manera notable en los últimos años. Cada vez más fanáticos esperan ansiosamente nuevas producciones en este universo.

El 2026 tendrá novedades para cada uno de ellos, e incluso lo hará con varios estrenos que estarán imperdibles para los amantes del anime en Crunchyroll.

Varios animes dirán presente en esta plataforma con estrenos brillantes para 2026, e incluso uno de ellos será protagonizado por un anime mundialmente reconocido como lo es ‘Jujutsu Kaisen’.

Esta producción liderada por Satoru Gojo ha destacado de manera notable, y lo volverá a hacer en 2026 en Crunchyroll con la llegada de nuevos episodios en la temporada 3.

Claramente esta será una de las grandes novedades de febrero, no obstante, habrán otras producciones que liderarán este aspecto, como lo son ‘Fate’ o ‘Journal with Witch’.

Si no se quiere perder ni un detalle de estos lanzamientos, les contamos que los nuevos episodios de anime se estrenarán de la siguiente manera:

‘Hell’s Paradise’ – Temporada 2 – 1, 8, 15 y 22 de febrero

‘Oshi no Ko’ – Temporada 3 – 4, 11, 18 y 25 de febrero

‘Golden Kamuy’ – Temporada 5 – 2, 19, 16 y 23 de febrero

‘Jujutsu Kaisen’ – Temporada 3 – 15, 12 y 26 de febrero

‘Frieren: Beyond Journey’s End’ – Temporada 2 – 6, 13, 20 y 27 de febrero

‘Sentenced to Be a Hero’ – 5, 12, 19 y 26 de febrero

‘Journal with Witch’ – 7, 14, 21 y 28 de febrero

‘Fate’ – 7, 14, 21 y 28 de febrero

En cada una de estas fechas habrá episodios nuevos de los animes mencionados, y podrá verlos a través de la plataforma oficial de Crunchyroll, al igual que otras entregas imperdibles.