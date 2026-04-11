Las canciones de Kiss y de Queen que revolucionaron la radio en los años 70; fueron un hit

El rock no solo se posiciona como uno de los mejores géneros en la actualidad, sino que con los años logró evolucionar, transformarse y convertirse en algo completamente nuevo que busca captar la atención de grandes, pero también de chicos. Sin embargo, los sonidos clásicos siguen siendo los grandes protagonistas; bandas como Kiss o Queen, que fueron pioneros con sus estilos, hicieron historia en los años 70.

Las bandas no solo se convirtieron en los primeras en mostrar algo completamente diferente en el escenario, destacando sobre los otros que estaban surgiendo en ese momento. Por un lado, Kiss presentaba a un grupo con hombres cantando con su cara completamente pintada de blanco y negro, algo que causó críticas, pero tuvo una gran acogida.

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Mientras tanto, Queen seguía haciendo historia con un sonido diferente. Freddie Mercury entendió bien todo lo que quería hacer en cuanto al rock nuevo, con estilos diferentes. Convirtiéndose así en una de las más populares de ese momento, con cientos de éxitos en los primeros lugares en la radio de esos años.

¿Cuáles fueron las canciones de Kiss y de Queen que revolucionaron la radio?

Fue un momento en donde Kiss sacó su canción “Beth”, que logró posicionarse entre los primeros lugares en los 70 y aún en la actualidad, según Billboard, se destaca en el puesto número 7 de los 100 globales del rock. Esto fue todo un éxito, salió en 1976 y marcó a la banda, teniendo en cuenta que fue el mayor éxito comercial de Kiss, que fue escrita por Peter Criss, sin saber todo lo que esto iba a significar en el futuro.

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Mientras tanto, Queen no paraba de hacer canciones que se destacaban en todo el mundo; en ese momento sacaron ‘Somebody to Love’, que se posiciona en el puesto 13 de los 100. Para ese entonces, ellos ya eran unos de los más populares; eran creativos tanto en el escenario como en sus canciones, haciendo arreglos especiales que protagonizaba Freddie Mercury, dando un efecto de coro gospel.





