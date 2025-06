¿Qué significa ‘Under Pressure’? El legendario éxito protagonizado por Queen y David Bowie

‘Under Pressure’ de Queen y David Bowie es uno de los grandes éxitos de la música. Esta canción es una de las más exitosas de la banda, y más reconocidas del rock en general como estilo dentro de la gran industria.

Particularmente, esta canción para muchos fue uno de los grandes éxitos de la época para el rock, especialmente por haber unido a dos voces icónicas como lo fueron las de Freddie Mercury y David Bowie.

Por ello, para resaltar el papel de esta histórica canción dentro de la música, les contamos el significado de esta canción, y la verdad detrás de su lanzamiento.

Una colaboración entre estrellas del rock

De forma destacada, Queen y David Bowie son dos de los grandes nombres que posee la industria de la música y del rock. Ambos protagonistas llegaron a ser estrellas inolvidables y auténticamente legendarias.

Particularmente, estas estrellas han generado una gran cantidad de éxitos por individual, por lo que en colectivo tampoco fue la excepción.

La unión de ambos artistas dejó una canción con un legado impresionante, y una muestra de talento que quedó tatuada en la mente de millones de fanáticos.

El lanzamiento de ‘Under Pressure’ se dio 1981, de manera inicial como sencillo, el cual tenía en el lado B a ‘Soul Brother’.

Finalmente este éxito fue incluido en el álbum de la banda ‘Hot Space’, en el que fue, para muchos, el ‘track’ más reconocido de la producción.

En cuanto a su significado, esta canción está llena de metáforas referentes a la sociedad y la forma en que esta presiona a los seres humanos.

Su letra hace referencia a distintas temáticas, como lo es por ejemplo, el amor, y al falta del mismo dentro de la sociedad, así como de empatía entre las personas en su entorno.

Para mayor entendimiento, a continuación les dejamos la letra de ‘Under Pressure’ en español.

Letra de ‘Under Pressure’ de Queen y David Bowie en español

Presión, presionándome

Presionándote

Nadie pide eso

Bajo presión

Que quema un edificio

Divide una familia en dos

Pone a la gente en las calles

Es el terror de saber

De qué se trata este mundo

Viendo algunos buenos amigos gritar ¡Déjame salir!

Rezo para que el mañana me anime más

Presión sobre la gente, gente en las calles

Dando vueltas por ahí, pateo mi cerebro por el suelo

Estos son los días en que nunca llueve, pero se desborda

Gente en las calles

(X2)

Es el terror de saber

De qué se trata este mundo

Viendo algunos buenos amigos gritar: ¡déjame salir!

Rezo para que el mañana me anime más

Más alto

Alto

Presión sobre la gente, gente en las calles

Me aparté de todo como un ciego

Sentado en una valla, pero no me funciona

Sigo dando amor

Pero está tan cortado y rasgado

¿Por qué, por qué, por qué?

Amor, amor, amor, amor, amor

La locura se ríe, bajo presión estamos rompiendo

¿No podemos darnos una oportunidad más?

¿Por qué no podemos darle al amor una oportunidad más?

¿Por qué no podemos dar amor?

Dar amor, dar amor, dar amor

Dar amor, dar amor, dar amor

Dar amor, dar amor

Porque el amor es una palabra tan pasada de moda

Y el amor te desafía a cuidar a la gente al borde de la noche

Y el amor te desafía a cambiar nuestra manera de preocuparnos por nosotros mismos

Este es nuestro ultimo baile

Este es nuestro ultimo baile

Esto somos nosotro

Bajo presión

Bajo presión

Presión