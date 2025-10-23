Abren nueva investigación por el fallecimiento de Ace Frehley, exguitarrista de Kiss: esto se sabe

El fallecimiento de Ace Frehley ha sido una las noticias más tristes de este año en el mundo rock. El exguitarrista de Kiss marcó un legado notable que generó gran cariño para sus fanáticos alrededor del planeta.

Justamente, este cariño se demostró luego de que se confirmara el lamentable deceso de una figura clave para la guitarra en el rock, como lo es Ace Frehley.

Aunque muchos ya le han dado el último adiós a este virtuoso músico, su nombre volvió a ser noticia, luego de que se revelara la apertura de una nueva investigación por la muerte de Frehley.

Abren investigación por fallecimiento de Ace Frehley

La muerte de Ace Frehley ha sido uno de los decesos más lamentables del último año en el rock. Este artista se sumó a una larga lista en la que ya figuraba Ozzy Osbourne, y poco después se sumó Sam Rivers.

Su deceso llenó de tristeza tanto a los antiguos miembros de Kiss, como a los fanáticos, quienes recordaron su legado.

En un principio se reveló que Frehley habría fallecido como consecuencia de una hemorragia cerebral, tras haber sufrido de una caída en su estudio de grabación.

Sin embargo, desde TMZ revelaron que se esperan mayores indagaciones respecto a este fallecimiento, y de hecho se abrió una investigación por parte de un forense de Nueva Jersey.

Este análisis incluiría una autopsia, e incluso, un examen toxicológico a esta leyenda del rock, por lo que se podrían revelar nuevos detalles sobre este triste deceso que ha marcado a los seguidores de Kiss.

Las despedidas a esta leyenda

Sin dudas, este deceso ha llenado de tristeza a toda la industria, y así se demostró con la amplia cantidad de mensajes de homenaje y despedida a esta estrella.

Por supuesto que las despedidas de sus compañeros de Kiss no se hicieron esperar, especialmente en el caso de Paul Stanley y Gene Simmons.

Ambos postearon en sus redes sociales mensajes en los que destacaron el legado del que fue por muchos años su compañero de banda.

I remember 1974 being in my room at the Hyatt on Sunset in LA and I heard someone playing deep and fiery guitar in the room next door. I thought “Boy, I wish THAT guy was in the band!” I looked over the balcony… He was. It was Ace. This is my favorite photo of us… pic.twitter.com/3ojMXqVkQr — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) October 17, 2025

Our hearts are broken. Ace has passed on. No one can touch Ace’s legacy. I know he loved the fans. He told me many times. Sadder still, Ace didn’t live long enough to be honored at the Kennedy Ctr Honors event in Dec. Ace was the eternal rock soldier. Long may his legacy live on! — Gene Simmons (@genesimmons) October 16, 2025

Claramente, el recuerdo de Frehley vivirá de manera eterna en la mente y los corazones del mundo Kiss.