Plastilina Mosh anuncia su regreso a Bogotá con importante concierto; Fecha y precio de las boletas 

Bogotá se convirtió en una de las ciudades que más visitan los artistas cada año, así que el calendario de conciertos de este 2026 parece ir llenándose todos los días un poco más. En esta oportunidad, el exitoso dúo mexicano, Plastilina Mosh, dio a conocer que tiene todo listo para su regreso al país, con una presentación que quiere sorprender a todos sus seguidores.

Después de convertirse en una de las bandas más exitosas de los 2000, ellos decidieron que su música debía seguir vigente sin importar el tiempo. Por eso, en el 2026, quieren dar un concierto por todo lo alto el próximo 15 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.

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Este sería uno de los conciertos internacionales que más pega en la melancolía de los fans, quienes recuerdan cómo crecieron escuchando las canciones de estos hombres. Ahora, que muchos de sus seguidores ya son adultos, están listos para verlos en vivo en uno de los shows que probablemente no sea igual en el futuro.

Concierto de Plastilina Mosh en Bogotá: Fecha, lugar y precio de las entradas

Sin duda, esta es una de las bandas más influyentes del rock en español y así lo demostraron tras posicionarse en el top de las 50 mejores bandas de todos los tiempos de Billboard. Ahora, para muchos es una realidad el hecho de poder verlos por primera vez en VIVO y en uno de los escenarios más importantes de la capital del país.

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En esta oportunidad, Plastilina Mosh se va a presentar en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 15 de octubre del 2026 y las entradas estarán disponibles desde los $125.000 más el servicio. Los valores cambian según la ubicación, con el fin de poder verlos de cerca o donde usted se sienta más cómodo.

Por ahora, no se conocen más detalles sobre si los artistas van a llegar acompañados de otros de sus colegas, líderes del rock en español. Sin embargo, sí se habla de todos los clásicos que van a cantar, marcando todo lo que vivió la generación de los 2000.