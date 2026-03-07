Esta es la canción más escuchada en la carrera de KISS: tiene más de mil millones de reproducciones

KISS es una de las bandas más grandes de la historia de la música. Estas leyendas del glam rock han encantado a miles de fanáticos, gracias a la forma en que lograron marcar legado en una época llena de brillo en la industria.

Aunque el retiro de esta banda se dio hace ya varios años, sus fanáticos los siguen utilizando como banda sonora para su vida cotidiana, en lo que es una muestra clara de apoyo incondicional.

Gracias a esto, muchas de las canciones de KISS se han convertido en éxitos inolvidables. De hecho, varias de ellas han trascendido hasta ser himnos totalmente inigualables.

La canción más escuchada en la carrera de KISS

El boom del glam rock quedó bastante lejano en la historia. Ese estilo estéticamente exagerado que dominó la industria por años ya es cosa del pasado, pero dejó un legado imborrable.

Varias bandas han utilizado este estilo sonoro como bandera principal, y han demostrado una cantidad brillante de talento, con shows y canciones totalmente inolvidables.

Una de las principales demostraciones de esto es, por supuesto, KISS. La banda de Gene Simmons, Paul Stanley y más leyendas, estremeció a toda una fanaticada por años.

Canciones como ‘Love Gun’ o ‘Heaven’s on Fire’ son demostración clara del poderío de esta banda, y del apoyo que llegaron a acumular por parte de sus fanáticos.

Sin embargo, la banda tiene canciones incluso más grandes en su catálogo. De hecho, en este caso les mencionaremos la que concretamente sería su composición más escuchada.

En una era donde la digitalización ha llegado de manera practicamente total al mundo de la música, KISS ha logrado gran dominio, además de millones de reproducciones.

La agrupación ha acumulado cantidades enormes de éxito, y justo así lo refleja su canción más escuchada, con un total de 1.501.375.978 reproducciones.

Según Kworb, esta se trata de, nada más y nada menos que, “I Was Made For Lovin’ You”. Este gran éxito ha trascendido generaciones, y ha llegado a superar los mil millones de reproducciones en Spotify y demás plataformas digitales.

Esta canción ha atravesado fronteras, y sin dudas, es testigo del éxito y legado de una de las bandas más grandes del rock, con talentos de la talla de Ace Frehley, Peter Criss, y más leyendas brillantes del mundo KISS.