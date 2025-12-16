Queen es una de las bandas más grandes en la historia. Su legado es brillante y su influencia es notable, sobre todo por el talento de sus miembros y el poder de un cantante de la talla de Freddie Mercury detrás de los micrófonos.

Esta agrupación se ha jactado de poder componer una cantidad enorme de éxitos inolvidables, además de himnos que han sido cantados a todo pulmón, incluso por fanáticos de otros géneros.

Sin embargo, en este caso indagaremos un poco más profundo en la discografía de esta banda, para contarles de una canción que suele pasar desapercibida por sus fanáticos.

La canción de Queen que puede pasar desapercibida

Queen es una banda que gozó de gran talento para la música, pero, también una notable disposición para la improvisación y los sonidos innovadores.

La banda consiguió varias joyas con esta formula, como lo es por supuesto, ‘Bohemian Rhapsody’. Pero también logró otras canciones ‘underground’ que no fueron descubiertas.

Éxitos como ‘I’m In Love With My Car’ o ‘Stone Cold Crazy’ fueron sumamente peculiares, y lograron que la banda llamara la atención de toda una industria.

Sin embargo, las cosas no se quedaron allí. Incluso hay más joyas que algunos fanáticos desconocen. Por eso, en este caso mencionaremos una canción que quizás para los más amantes del rock es cotidiano, pero para otros es desconocido.

Se trata de ‘Killer Queen’, un éxito que la banda lanzó en 1974 como parte de su álbum ‘Sheer Heart Attack’, y que brilló por una letra pegadiza y un ritmo icónico.

Esta canción ha logrado romper récords gracias a los fanáticos de Queen, ya que es una de las composiciones más escuchadas de la banda.

Este éxito acumula más de mil millones de reproducciones, por lo que su reconocimiento es notable, pero, para algunos fanáticos del rock puede pasar desapercibida.

Sin dudas, esta canción es una de las más brillantes en la discografía de Queen, y del catálogo del rock como género. Por ello, si aun no la ha escuchado, se está perdiendo de una auténtica joya.

Lo cierto es que Queen es una banda de gran éxito, y así lo demuestra su catálogo interminable y lleno de canciones que resultan absolutamente brillantes.