La canción de Queen que fue compuesta en muy pocas horas y ahora tiene mil millones de reproducciones

Queen es una de las bandas más legendarias en la historia del rock. Esta agrupación ha conseguido un legado notable, gracias al brillo de varios de sus miembros brillantes, como es el caso de su vocalista, Freddie Mercury.

Este grupo logró componer varios éxitos históricos, como es el caso de ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don’t Stop Me Now’ o ‘We Will Rock You’.

Más noticias: 4 canciones de Queen que no lograron el reconocimiento que merecían

Sin embargo, hay una canción que guarda la particularidad de haber sido escrita en solo horas, pero que, a pesar de esto, se convirtió en un éxito histórico.

La canción de Queen que fue escrita en pocas horas

Para nadie es un secreto que componer una canción es una tarea claramente compleja. Varios artistas han logrado componer obras de arte en días, meses o incluso años.

Incluso a Freddie Mercury, una de las plumas más brillantes del rock le sucedía esto. Pero, hay una canción de su autoría que fue compuesta en muy pocas horas.

El vocalista de Queen reveló que esta canción fue compuesta en solo una hora. E incluso, según su propio autor, es la composición que encaja de mejor manera en el estilo del álbum ‘Sheer Heart Attack’ del cual formó parte.

Más noticias: ¿Bohemian Rhapsody? La canción de Queen ‘perfecta’ para empezar a escuchar esta banda

Se trató de, nada más y nada menos que ‘Killer Queen’. Esta canción encantó en su momento a los amantes de la banda, y también a sus propios integrantes.

Este éxito quedó para la historia y se convirtió en una de las canciones con mayor reconocimiento de Queen, gracias a una letra brillante, y un sonido pegajoso que resuena por décadas.

Ahora tiene mil millones de reproducciones

El éxito de esta canción no solo se resume en la forma en que ha llegado a marcar a varias generaciones, con un legado brillante.

También se demuestra con el éxito que ha tenido esta canción dentro de las plataformas de streaming. Recientemente esta canción rompió una importante marca de Spotify.

‘Killer Queen’ se convirtió en la octava canción más escuchada de la banda en Spotify, con más de mil millones de reproducciones.

Sin lugar a dudas, esto no solo muestra el éxito de Queen, sino también el notable legado que posee esta agrupación dentro de la industria del rock y de la música en general.