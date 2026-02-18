El rock se convirtió en uno de los géneros más populares de los últimos años, así que con el paso del tiempo, canciones que fueron todo un éxito en los 90 o antes, aún se siguen escuchando. Por eso, en esta oportunidad, le presentamos cuáles fueron esos sencillos que sin duda cambiaron la historia de estos ritmos con sonidos que fueron toda una novedad.

Se trata del primer LP de ‘Kiss’ que fue su debut homónimo con el que querían marcar la diferencia, no solo con su vestimenta, sino también con las letras y sonidos de sus canciones. El lanzamiento oficial fue el 18 de febrero de 1974, pero todo el proceso de grabación en estudios se dio en 1973, en donde participaron Gene Simmons y Paul Stanley.

Leer más: Cantantes de rock que siempre estuvieron lejos de los excesos durante su fama; Gene de Kiss entre ellos

El disco de Kiss que cambió la historia del rock en los años 70

En ese momento, ellos tenían la novedad; no solo presentaban rock de una forma diferente, sino que querían dar una imagen de una banda un poco más agresiva que fuera distinta a las demás.

Querían tener una presencia visual que les permitiera ser diferentes ante sus colegas, quienes también estaban activos y se caracterizaban por vestir igual, tener el mismo estilo, entre otras características.

Por eso, en ese momento su gran inspiración fueron ‘The Beatles’, quienes no solo ya eran unos grandes maestros del rock, sino que tenían una imagen que los ayudaba a destacar sobre el resto. De ahí nació su inspiración para hacer algo nuevo, en donde Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley intentaron adoptar un nuevo estilo.

Seguir leyendo: Kiss sorprendió con el mejor regalo que un fan de la banda puede recibir en Navidad; es edición limitada

Fue entonces cuando empezaron a usar máscaras de maquillaje con estilo ‘Noh’, algo que les permitía tener una mejor experiencia visual, con un estilo más de “rockero”. Así, en sus presentaciones no solo iban a dar una experiencia musical, sino algo un poco más visual, que los hacía ver un poco más rebeldes, fuertes y polémicos.

Este no fue un cambio fácil, teniendo en cuenta que muchas personas no lograron entender el mensaje de la banda a la primera. Pese a eso, con el paso del tiempo las personas disfrutaban el show y ellos vieron cómo su maquillaje era replicado por múltiples personas en el mundo que se declararon sus verdaderos fans.

Kiss no solo logró hacer historia con su música, sino que también cambiaron la historia del género, llevando a las nuevas bandas a no solo buscar tener canciones buenas, sino tener una identidad que los llevara a ser recordados.