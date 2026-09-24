Las 5 mejores canciones para que un niño empiece a escuchar rock: clásicos que marcarán su infancia

El rock es uno de los géneros más brillantes y reconocidos en la historia de la música. Este estilo sonoro ha gozado de manera resaltante, gracias a varios artistas y bandas totalmente inolvidables para la industria.

Muchas agrupaciones han marcado la infancia y adolescencia de miles de personas desde hace varias décadas atrás. De hecho, aunque varios aseguran que el rock ha pasado de moda, este estilo sonora sigue marcando época.

De hecho, si usted quiere ayudar a un niño a acercarse al mundo del rock, le contamos 5 canciones imperdibles que son ideales para entrar al universo de esta industria.

Las 5 mejores canciones para que un niño empiece a escuchar rock

Para nadie es un secreto que, el rock fue tendencia de manera notable desde los finales del siglo pasado. Desde los ’80’s este género ha marcado la vida de miles de fanáticos alrededor de todo el mundo.

Aunque es uno de los géneros más longevos de la música, este estilo aun marca tendencia en nuevas generaciones, quienes disfrutan de los mejores clásicos.

De hecho, muchos fans desean que sus hijos puedan vivir de cerca la pasión de esta música llena de fuerza y emoción para la industria.

Si usted es uno de los que desea acercar a un niño al mundo del rock, le contamos que hay 5 canciones que pueden ser las mejores para empezar a sembrar la música en su corazón.

La primera de ellas es, sin dudas, ‘We Will Rock You’ de Queen. Esta es una de las canciones más icónicas de la música, sobre todo por un ritmo pegajoso e inolvidable.

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Este sonido de una banda clásica es fácil de digerir, lo que le permitirá captar su atención desde el primer momento, con la voz inigualable de Freddie Mercury.

En segundo lugar destacan los Beatles con ‘Yellow Submarine” / “Twist and Shout’. Esta canción cuenta con melodías suaves, y un estilo característico que hizo de la banda de Liverpool una de las mejores de la historia.

Este ‘canción ‘track’ cuenta con un estilo infantil pero arraigado al rock, que le permitirá sentir emoción por este tipo de sonidos.

La mitad del top le corresponde a la potencia de ‘Back In Black’ de AC/DC. Esta es una de las canciones más legendarias del rock.

Este éxito cuenta con un estilo inolvidable, y una capacidad legendaria para estremecer el cuerpo humano, que permitirá que un niño no olvide el rock.

Dos éxitos más

En penúltimo lugar resalta una unión entre el punk y el rock gracias a The Ramones. Esta banda es una de las más reconocidas de la época antigua de la música.

Este grupo goza de una cantidad notable de emoción, y un estilo que queda demostrado en ‘Blitzrieg Bop’. El ritmo rápido y divertido de esta canción puede ser ideal para el gusto de un niño.

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Finalmente, la canción que cierra esta lista es ‘Beat It’ de Michael Jackson y Van Halen. Para nadie es un secreto que MJ es el rey del pop, pero esta canción goza de una mezcla imperdible con el rock, gracias al talento de Eddie en la guitarra.

El solo de esta canción es inolvidable, lo que se quedará grabado en el corazón de un niño que desea ser fanático del rock.