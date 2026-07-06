Dura más de 40 minutos: esta es la canción más larga en la historia del rock y pocos la han escuchado completa

El rock es, sin lugar a dudas, uno de los géneros musicales más potentes y destacados en la historia de la industria. Este estilo sonoro ha enamorado a miles de personas, sobre todo por la forma en que resalta en tonos potentes y ritmos estridentes.
Muchas de las canciones del rock destacan gracias a su gran extensión, y la forma en la que bandas han encapsulado sus sonidos en grabaciones de más de 7 minutos.
Sin embargo, hay una que se lleva la corona en este aspecto, y es el caso de una canción con más de 40 minutos de duración. Si no la conoce, aquí les contamos cual es.
Esta es la canción más larga en la historia del rock
El rock es uno de los géneros con mayor cantidad de éxitos internacionales en las últimas décadas. Varias canciones han enamorado a distintas generaciones, al punto de atravesar fronteras sin ningún tipo de limite.
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