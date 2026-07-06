Dura más de 40 minutos: esta es la canción más larga en la historia del rock y pocos la han escuchado completa

El rock es, sin lugar a dudas, uno de los géneros musicales más potentes y destacados en la historia de la industria. Este estilo sonoro ha enamorado a miles de personas, sobre todo por la forma en que resalta en tonos potentes y ritmos estridentes.

Bandas legendarias han resaltado gracias a canciones icónicas, y sonidos totalmente icónicos que han enamorado a miles de fanáticos, no solo por su calidad, sino también por su duración.

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Muchas de las canciones del rock destacan gracias a su gran extensión, y la forma en la que bandas han encapsulado sus sonidos en grabaciones de más de 7 minutos.

Sin embargo, hay una que se lleva la corona en este aspecto, y es el caso de una canción con más de 40 minutos de duración. Si no la conoce, aquí les contamos cual es.

Esta es la canción más larga en la historia del rock

El rock es uno de los géneros con mayor cantidad de éxitos internacionales en las últimas décadas. Varias canciones han enamorado a distintas generaciones, al punto de atravesar fronteras sin ningún tipo de limite.

De forma puntual, muchos de los éxitos de este estilo sonoro han resultado distintas al resto, sobre todo por tener una duración extensa. Muchas de las canciones que brillan dentro de este género cuentan con más de 7 minutos de contenido.

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No obstante, hay uno en concreto que, sobrepasa esto por mucho, y que por supuesto, tiene la corona de esta categoría. Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Thick as a Brick’.

Esta es una canción de Jethro Tull, llena de rock progresivo, y de detalles que siempre sorprenden a los fanáticos de la música. Este éxito tiene una duración de 43 minutos y 46 segundos, divididos en 2 partes.

La salida de esta canción corresponde a 1972, y ha encantado a miles de fanáticos, a pesar de tener una duración tan extensa.

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