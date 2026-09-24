La canción de Metallica que puede darle escalofríos con solo escucharla: estudio lo demostró

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del thrash metal. Esta agrupación ha resaltado de gran manera, gracias a su notable talento, potencia y capacidad para lanzar álbumes totalmente históricos.

Este grupo ha sido capaz de estremecer a miles de fanáticos, sobre todo por la capacidad que tiene esta banda para lanzar éxitos totalmente legendarios.

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Muchos de ellos se han quedado en la parte más alta de la industria musical, sobre todo por su fuerza, pero también por la forma en que puede desencadenar reacciones físicas en sus fanáticos.

De hecho, varios de los éxitos de esta banda son capaces de desatar adrenalina, y hasta hay una que con solo escucharla le permite sentir escalofríos corporales, y aquí les contamos de cual se trata.

La canción de Metallica que puede darle escalofríos con solo escucharla

Tanto el rock como el metal cuentan con una cantidad enorme de emociones en cada uno de sus éxitos. El brillo de estos géneros ha sido notable, sobre todo por la fuerza de varias canciones en sonido y en letra.

Gracias al peso sonoro de muchas canciones, algunos éxitos pueden generar una importante cantidad de emociones en el cuerpo humano.

De hecho, varios estudios se han encargado de analizar el impacto de varias canciones en la vivencia de los seres humanos, y en sus sensaciones físicas.

Uno de ellos fue realizado por Rémi de Fleurian. Este investigador se dio a la tarea de analizar hasta 700 canciones, para descubrir cuales podían generar escalofríos en el ser humano, y cuales eran los elementos que compartían en común.

Curiosamente, contrario a lo que se suele pensar, estas sensaciones no eran generados por ruidos fuertes. De hecho, suele ocurrir con canciones suaves que a través de ciertos sonidos o frases generaban impacto profundo en los fanáticos.

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Varias canciones fueron resaltadas, y de hecho, hay una de Metallica que fue parte de este reconocimiento. Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Nothing Else Matters’, uno de los éxitos más grandes de la banda.

Esta es una de las baladas más icónicas del metal, gracias a una letra inolvidable, y a sonidos que compartían la melancolía con la potencia inolvidable de Metallica.

Sin lugar a dudas, esta canción es una de las más icónicas de la banda. Por ello, si quiere disfrutar de Metallica, y sentir una sensación sorprendente en su cuerpo, debe escucharla.