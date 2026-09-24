¿Gana Millonarios o Atlético Nacional? Este es el favorito del clásico, según las casas de apuestas

Millonarios y Atlético Nacional chocarán por todo lo alto este 24 de septiembre. Ambos grandes del fútbol en Colombia llegarán para presentar una nueva página de este gran clásico en el Fútbol Profesional Colombiano.

Por un lado, el equipo capitalino anhela continuar su buena racha, mientras que Atlético Nacional buscará conseguir un triunfo que le permita treparse a la punta de la tabla de posiciones.

Al ser un choque entre dos grandes, para muchos es de pronóstico reservado. No obstante, las casas de apuesta tienen claro su favorito, y aquí les contamos cual es.

¿Gana Millonarios o Atlético Nacional? Este es el favorito del clásico

Tanto Millonarios como Atlético Nacional han demostrado su peso jerárquico en los últimos encuentros. Ambos equipos han conseguido victorias claves que le han permitido posicionarse en la parte alta de la tabla.

El equipo ‘embajador’ ha empezado a enderezar su rumbo, después de algunas caídas inesperadas, mientras que Atlético Nacional ha conseguido puntos que le han permitido subir escalafones.

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Aun así, Atlético Nacional deberá enfocarse en este partido para pasar el mal trago de su derrota reciente frente a Llaneros.

La tabla de posiciones plantea un encuentro que será igualado, con un panorama que le tenemos a continuación:

1- América de Cali – 24 puntos

2- Millonarios – 19 puntos

3- Independiente Medellín – 19 puntos

4- Atlético Nacional – 18 puntos

5- Deportivo Cali – 18 puntos

6- Atlético Bucaramanga – 17 puntos

7- Deportes Tolima – 17 puntos

8- Independiente Santa Fe – 16 puntos

9- Llaneros – 14 puntos

10- Once Caldas – 12 puntos

11- Águilas Doradas – 11 puntos

12- Inter de Bogotá – 11 puntos

13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

14- Fortaleza – 8 puntos

15- Deportivo Pasto – 8 puntos

16- Alianza – 8 puntos

17- Boyacá Chicó – 8 puntos

18- Deportivo Pereira – 7 puntos

19- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

20- Junior de Barranquilla – 6 puntos

Aun así, desde las casas de apuestas tienen un resultado probable, y se trata de Atlético Nacional. Las cuotas para este encuentro en BetPlay son:

Atlético Nacional – 1.84

Empate – 3.70

Millonarios – 4.50

A pesar de esto, en un clásico de esta magnitud la igualdad y el deseo por ganar es total, por lo que todo se definirá en la cancha.

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Hora del partido

Les recordamos que este encuentro se llevará a cabo este mismo 24 de septiembre, con un puntapié inicial sobre las 7:30 p.m. con transmisión especial del Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS de todas las incidencias en el estadio Atanasio Girardot.