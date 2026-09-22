Estas son las 5 bandas de rock y metal más escuchadas de todo el mundo: ¿Cuál es la número 1?

El rock y el metal se han convertido en 2 estilos sonoros de gran tamaño y brillo en la industria musical. Grandes bandas y artistas han resaltado en este género, gracias a su capacida de componer éxitos y ritmos históricos.

Varias canciones se han convertido en himnos generacionales que décadas después de su lanzamiento siguen siendo escuchadas de manera masiva.

De hecho, varias bandas han construido un legado inolvidable, al punto de obtener millones de reproducciones en plataformas digitales al mes.

Para muestra de ello, aquí les contaremos cuales son las 5 bandas más escuchadas del rock y el metal en todo el mundo.

Estas son las 5 bandas de rock y metal más escuchadas de todo el mundo

Sin lugar a dudas, a lo largo de su historia, tanto el rock como el metal se han convertido en dos de los géneros más disfrutados a nivel internacional. Estos géneros han llegado al corazón de miles de fanáticos, quienes día tras días viven estas canciones.

Más noticias: El álbum de rock que decepcionó a toda la industria: un fiasco que manchó una discografía

A pesar de la evolución de la industria musical a nivel internacional, el éxito de estos dos géneros se mantiene de forma notable, e incluso ahora es cada vez más demostrable el alcance que han logrado tener estas bandas.

Varias aplicaciones de ‘streaming’ musical guardan ahora el registro de escucha de miles de fanáticos en el mundo, por lo que saber cuantas personas escuchan ciertas canciones o bandas resulta sencillo.

Una de estas apps, de hecho, es Spotify, una de las plataformas musicales más reconocidas a día de hoy. Este servicio cuenta mensualmente la cantidad de oyentes de cada artista.

Dentro de estos parámetros, las 5 bandas más escuchadas del rock y el metal a nivel mundial en la actualidad son:

1- Linkin Park – 57 millones de oyentes

2- Fleetwood Mac – 51.8 millones de oyentes

3- Queen – 48.7 millones de oyentes

4- Red Hot Chili Peppers – 47.7 millones de oyentes

5- Radiohead – 46.1 millones de oyentes

Claramente, el legado de estas 5 agrupaciones está más vivo que nunca. Dichas bandas han logrado lanzar una cantidad enorme de canciones legendarias.

Más noticias: La histórica canción que le puede dar escalofríos en solo segundos: estudio lo demostró

Los éxitos de estos grupos han mantenido vivos estos géneros, los cuales han movido pasiones a nivel internacional, por décadas cada vez más largas y resaltantes.