Atlético Nacional vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO el clásico de los grandes en el FPC

Atlético Nacional vs Millonarios es, sin lugar a dudas, uno de los partidos más emocionantes del fútbol a nivel mundial este 24 de septiembre. Estos dos equipos llenos de ambición volverán a chocar en la cancha.

El ‘verdolaga’ buscará un triunfo clave en casa, aunque, Millonarios espera lograr una victoria notable que le permita sumar 3 puntos notables en uno de los campos más difíciles de la Liga BetPlay 2026-II.

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Ambos equipos chocarán en un partido totalmente imperdible, y en caso de que usted no quiera perderse ni un detalle de este encuentro, aquí les contamos los detalles.

Así llegan ambos equipos

Atlético Nacional y Millonarios han sido dos de los equipos más destacados en este segundo semestre del 2026. Ambos clubes han demostrado un peso notable en cada uno de sus partidos.

El equipo ‘embajador’ ha logrado una importante cantidad de puntos, lo que le ha permitido consolidarse en los primeros puestos de la tabla, aunque con algunos partidos más disputados.

Uno de los perseguidores es justamente Atlético Nacional. El club antioqueño ha disputado 8 partidos y en ellos ha sido capaz de acumular 18 puntos.

Este panorama para ambos clubes los muestra de la siguiente manera dentro de la tabla de posiciones:

1- América de Cali – 24 puntos

2- Millonarios – 19 puntos

3- Independiente Medellín – 19 puntos

4- Atlético Nacional – 18 puntos

5- Deportivo Cali – 18 puntos

6- Atlético Bucaramanga – 17 puntos

7- Deportes Tolima – 17 puntos

8- Independiente Santa Fe – 16 puntos

9- Llaneros – 14 puntos

10- Once Caldas – 12 puntos

11- Águilas Doradas – 11 puntos

12- Inter de Bogotá – 11 puntos

13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

14- Fortaleza – 8 puntos

15- Deportivo Pasto – 8 puntos

16- Alianza – 8 puntos

17- Boyacá Chicó – 8 puntos

18- Deportivo Pereira – 7 puntos

19- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

20- Junior de Barranquilla – 6 puntos

Frente a este orden en la Liga BetPlay, el partido entre Atlético Nacional y Millonarios será uno de los más emocionantes, con la presencia de jugadores de gran talento como James Rodríguez.

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Hora y dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs Millonarios

Si usted es uno de los grandes fanáticos de estos dos grandes y no se quiere perder este clásico, le contamos que el partido tendrá lugar este 24 de septiembre.

El puntapié inicial tendrá lugar a las 7:30 p.m. desde el estadio Atanasio Girardot. La transmisión oficial puede ser seguida en la transmisión oficial de WinSports+, y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.