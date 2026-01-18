Queen es sin lugar a duda una de las bandas más emblemáticas e icónicas en la historia de la música. La agrupación, que nació en Londres en 1970, estuvo conformada por Freddie Mercury en la voz principal y el piano, Brian May en la guitarra, Roger Taylor en la batería y John Deacon en el bajo.

A lo largo de su trayectoria musical, lograron posicionar numerosos temas en las listas de popularidad, y canciones como ‘Bohemian Rhapsody’ o ‘We Will Rock You’ han sido reproducidas y versionadas en todo el mundo, tanto que se han convertido en clásicos atemporales e himnos del género.

Le puede interesar: Esta canción de Queen era la favorita de Brian May: se convirtió en un éxito histórico

No obstante, el repertorio de Queen va más allá de sus mayores éxitos. Dentro de sus discos hay canciones que no recibieron tanta difusión o no lograron ingresar en los rankings, pese a su propuesta musical interesante o a su valor dentro de la evolución del grupo.

Dentro de su extensa discografía, la banda cuenta con composiciones que, por distintos motivos, no tuvieron el mismo nivel de difusión ni alcanzaron posiciones destacadas en las listas de ventas. En algunos casos, se trató de decisiones de marketing; en otros, del contexto musical del momento o de propuestas estilísticas que no se alineaban con las expectativas del público general.

Canciones de Queen que merecen más atención

1. “Keep Yourself Alive” – Queen (1973)

Este tema fue el primer sencillo de Queen y también el primero del disco que marcó su debut discográfico. Aunque no ingresó a los rankings principales, ofrece un acercamiento a la sonoridad inicial del grupo.

2. “Cool Cat” – Hot Space (1982)

En este tema, Queen opta por una base rítmica más relajada, con influencias del funk y el soul. Es parte del álbum Hot Space, que representó un alejamiento del sonido rockero tradicional de la banda. No fue lanzada como sencillo, por lo que su circulación fue limitada.

Mire también: El solo más difícil de tocar en vivo, según Brian May, de Queen: es un clásico con casi 50 años

3. “Bicycle Race” – Jazz (1978)

Esta canción fue lanzada junto a Fat Bottomed Girls como parte de un sencillo doble. Aunque es conocida dentro del repertorio de Queen, no suele aparecer entre los temas más representativos en listas o recopilaciones.

4. “The Millionaire Waltz” – A Day at the Races (1976)

Escrita por Freddie Mercury, esta pieza presenta una mezcla de estilos, con pasajes inspirados en la música de cámara y momentos más cercanos al rock. La canción alterna entre un compás de vals y secciones más marcadas, con arreglos vocales y de guitarra que muestran la capacidad del grupo para combinar géneros de forma estructurada. No fue lanzada como sencillo ni tuvo mayor promoción en vivo.