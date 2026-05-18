La canción de Queen que tiene el ritmo perfecto para hacer RCP y ayudar a salvar vidas

Queen no solo dejó algunas de las canciones más importantes de la historia del rock. También creo uno de los temas que hoy muchas personas utilizan para aprender reanimación cardiopulmonar. Se trata de Another One Bites the Dust, el icónico éxito lanzado de 1980 que, además de dominar las listas musicales, tiene un ritmo ideal para realizar compresiones cardíacas durante una emergencia.

La canción cuenta con aproximadamente 110 pulsaciones por minuto, una velocidad que coincide con el rango recomendado por expertos médicos para practicas RCP correctamente.

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¿Por qué la canción sirve para hacer RCP?

La asociación Americana del Corazón recomienda realizar compresiones torácicas a un ritmo entre 100 y 120 beats por minuto durante una reanimación cardiopulmonar.

Another One Bites the Dust terminó apareciendo en cursos de primeros auxilios, entrenamientos médicos y campañas educativas alrededor del mundo.

Además, muchos instructores consideran que utilizar canciones conocidas ayuda a que las personas recuerden más fácilmente la velocidad correcta en momentos de presión.

La banda jamás imagino ese impacto

Cuándo Queen lanzó el tema, el objetivo era crear una canción poderosa inspirada en el funk y el rock, no convertirse en referencia médica.

El tema compuesto por John Deacon, terminó siendo uno de los mayores éxitos comerciales de toda la historia de la banda y consolidó aún más la figura Freddie Mercury como uno de los artistas más importantes del rock mundial.

Después de conocer este dato muchos fanáticos ya no volvieron a escuchar el tema de la misma manera.

La música de la banda sigue teniendo impacto fuera del rock

A lo largo de los años, canciones de Queen han sido utilizadas en eventos deportivos, películas, videojuegos y campañas publicitarias.

La canción ya no solo es recordada como uno de los riffs más famosos del rock, sino también como una canción que puede ayudar a mantener el ritmo correcto mientras alguien intenta salvar una vida.

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