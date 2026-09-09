Jorge Barón eligió la mejor canción de rock en español para ‘prender la farra’: es un clásico histórico

Jorge Barón es una de las grandes figuras de la música en Colombia. Este presentador encantó a los fanáticos por largos años, gracias a su carisma, y su forma de acompañar a figuras inolvidables de la música internacional con su ‘patadita de la buena suerte’.

Gracias a esto, miles de personas consideran a este hombre una voz sumamente respetada en cuanto a los que se refiere a la opinión en el mundo de la música.

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Barón ha opinado en varias ocasiones sobre el rock, y de hecho, recientemente reveló cual es la mejor canción de este género en español para ‘prender la farra’, y aquí les contamos de cual se trata.

Jorge Barón eligió la mejor canción de rock en español para ‘prender la farra’

Indudablemente, el rock en español ha contado con una cantidad notable y respetada de éxitos a lo largo de su historia como género. Este estilo ha brillado de manera histórica, gracias a la presencia de bandas y artistas enormes.

Muchos autores han sido capaces de componer canciones totalmente inolvidables para sus fans a nivel internacional. Varios de ellos se han logrado convertir en éxitos sin igual que son cantados a todo pulmón desde hace décadas.

Todos los fanáticos tienen su favorita para subir la energía en el ambiente. De hecho, uno de ellos es Jorge Barón, quien se atrevió a dar una lista de sus canciones favoritas para ‘prender la farra’.

Este famoso destacó éxitos de varios géneros como reggaeton, vallenato o guaracha. Sobre el final del video publicado en sus redes el turno le llegó al rock en español.

Barón no dudó y para este contexto eligió ‘Lamento Boliviano’ de Los Enanitos Verdes. Este es, sin lugar a dudas, uno de los éxitos más grandes en la historia del rock en Latinoamérica.

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Esta banda destacó por varias de sus composiciones, pero, sin dudas, esta resultó la más emblemática de toda su trayectoria, por alcance y repercusión.

Sin lugar a dudas, esta es una de las canciones más representativas del género, y es una gran opción para encender cualquier tipo de celebración.

Miles de personas han apoyado esta canción, y por lo visto, Jorge Barón es uno de los amantes de este icónico sonido del continente.