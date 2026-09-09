Jorge Barón eligió la mejor canción de rock en español para ‘prender la farra’: es un clásico histórico
Jorge Barón es una de las figuras más destacadas de la industria musical en Colombia, gracias a su extensa trayectoria.
Jorge Barón es una de las figuras más destacadas de la industria musical en Colombia, gracias a su extensa trayectoria.
Jorge Barón es una de las grandes figuras de la música en Colombia. Este presentador encantó a los fanáticos por largos años, gracias a su carisma, y su forma de acompañar a figuras inolvidables de la música internacional con su ‘patadita de la buena suerte’.
Gracias a esto, miles de personas consideran a este hombre una voz sumamente respetada en cuanto a los que se refiere a la opinión en el mundo de la música.
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Barón ha opinado en varias ocasiones sobre el rock, y de hecho, recientemente reveló cual es la mejor canción de este género en español para ‘prender la farra’, y aquí les contamos de cual se trata.
Indudablemente, el rock en español ha contado con una cantidad notable y respetada de éxitos a lo largo de su historia como género. Este estilo ha brillado de manera histórica, gracias a la presencia de bandas y artistas enormes.
Muchos autores han sido capaces de componer canciones totalmente inolvidables para sus fans a nivel internacional. Varios de ellos se han logrado convertir en éxitos sin igual que son cantados a todo pulmón desde hace décadas.
Todos los fanáticos tienen su favorita para subir la energía en el ambiente. De hecho, uno de ellos es Jorge Barón, quien se atrevió a dar una lista de sus canciones favoritas para ‘prender la farra’.
Este famoso destacó éxitos de varios géneros como reggaeton, vallenato o guaracha. Sobre el final del video publicado en sus redes el turno le llegó al rock en español.
Barón no dudó y para este contexto eligió ‘Lamento Boliviano’ de Los Enanitos Verdes. Este es, sin lugar a dudas, uno de los éxitos más grandes en la historia del rock en Latinoamérica.
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Esta banda destacó por varias de sus composiciones, pero, sin dudas, esta resultó la más emblemática de toda su trayectoria, por alcance y repercusión.
Sin lugar a dudas, esta es una de las canciones más representativas del género, y es una gran opción para encender cualquier tipo de celebración.
Miles de personas han apoyado esta canción, y por lo visto, Jorge Barón es uno de los amantes de este icónico sonido del continente.