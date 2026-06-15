Las 5 mejores canciones en la historia de los mundiales, según Billboard: Shakira y más himnos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha tomado el protagonismo del fútbol en este mes de junio para los amantes de los mundiales. Grandes equipos han empezado a demostrar su poderío en este torneo, en medio de partidos que son cada vez más inolvidables.

Miles de fanáticos del balompié han vivido las emociones del torneo al detalle en esta nueva edición. Claramente varios momentos han quedado en la memoria, incluida su canción oficial.

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En este 2026 el himno de la Copa Mundial de la FIFA es ‘Dai Dai’, un nuevo éxito de Shakira, quien ya ha lanzado canciones históricas en ediciones pasadas de la competencia.

La musicalización de estos torneos ha sido clave para la memoria de los fanáticos. Esto ha permitido que varias canciones resulten inolvidables, de hecho, recientemente Billboard reveló las 5 mejores canciones en la historia de esta competencia.

Las 5 mejores canciones de los mundiales, según Billboard

Sin lugar a dudas, la Copa Mundial de la FIFA ha contado con varias canciones históricas, como ha sido el caso de ‘Waka Waka’ o ‘Un Estate Italiana’.

Estos éxitos han quedado en la memoria y han funcionado como sonidos del recuerdo para los amantes de la nostalgia, y por supuesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Shakira ha sido una de las estrellas protagonistas de los mundiales, gracias a que ha dicho presente en 4 ediciones del torneo, gracias a sus canciones brillantes.

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Muchas de las composiciones destinadas a la época de los mundiales se han convertido en éxitos generacionales. Incluso, Billboard entró a esta temática y llevó a cabo una votación para determinar las 5 canciones más importantes en la historia de este torneo. Los resultados fueron los siguientes:

1- Shakira ft. Burna Boy – Dai Dai (2026) – 31,28 %

2- Shakira ft. Freshlyground – ‘Waka Waka’ (2010) – 26,65 %

3- Ricky Martin – ‘La Copa de la Vida’ (1998) – 24,73 %

4- Pitbull ft. Jennifer Lopez, Claudia Leitte – ‘We Are One’ (2014) – 8,01 %

5- Il Divo ft. Toni Braxton – ‘The Time of Our Lives’ (2006) – 3,96 %

Sin lugar a dudas, cada uno de estos éxitos han sido inolvidables, y han sido parte de los sonidos que han marcado la Copa Mundial de la FIFA en su historia, donde han brillado grandes selecciones y talentosos jugadores.