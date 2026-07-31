3 canciones más famosas del álbum ‘La Pipa de la Paz’ de Aterciopelados: Tuvo colaboración con Bunbury

‘La Pipa de la Paz’ de Aterciopelados es, sin lugar a dudas, uno de los álbumes más icónicos en la historia del rock en Colombia. Esta banda legendaria ha enamorado a miles de personas alrededor del mundo, gracias a su talento y estridencia indudable.

Aquel disco brillante fue el tercer disco del repertorio de Aterciopelados, y logró ser uno de los lanzamientos más sorprendentes de la década de los ’90’s en el rock de Latinoamérica.

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Indudablemente, varios de los éxitos de este álbum marcaron un legado indudable, y en caso de que no lo haya escuchado aun, aquí les contamos cuales son las 3 canciones más famosas de este disco.

3 canciones más famosas del álbum ‘La Pipa de la Paz’ de Aterciopelados

Sin lugar a dudas, Aterciopelados ha enamorado a miles de personas alrededor del continente gracias a su carisma y éxitos notables. El legado de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago es indudable dentro de este género.

Para Colombia esta banda ha sido uno de los grupos más insignes de la historia. Justo así lo demuestra el alcance y repercusión de sus éxitos. Ritmos y letras de su creación han enamorado a todo el público.

Si usted de los fanáticos de esta banda, sabrá que uno de los éxitos más representativos de la banda fue su álbum ‘La Pipa de la Paz’. Este disco fue el tercero en el orden, aunque, para muchos, es el mejor de su trayectoria.

El lanzamiento se dio en 1996. En aquel año la banda sorprendió con un estilo que representó a las raíces de Colombia a la perfección en unión con el rock latino tan icónico.

Dentro de este álbum brilló el talento de Echeverri y Buitrago, pero, también la figura de un grande como Enrique Bunbury, quien estuvo presente en este ‘tracklist’.

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Si nunca ha escuchado este álbum, hay 3 canciones que debe escuchar al detalle. Estas son:

‘Quemarropa’ ft. Enrique Bunbury

‘No necesito’

‘Baracunatana’

Sin lugar a dudas, Aterciopelados es una de las bandas más legendarias en la historia del rock en Colombia, y este disco es solo una muestra de ello, gracias al talento de la banda, y el notable repertorio que tiene este grupo dentro de álbumes de este estilo.