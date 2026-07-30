¿Gustavo Puerta a un grande de Europa? El colombiano figura del Mundial 2026 cambiaría de equipo

Gustavo Puerta fue, sin lugar a dudas, una de las grandes figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este mediocampista brilló de forma notable con la Selección Colombia y dejó a varios fanáticos gratamente sorprendidos.

La presencia de ese jugador en cancha brindó equilibrio en cancha, por lo que muchos clubes esperan que el jugador pueda replicar esto en otros contextos.

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Frente a esto, muchos clubes han empezado a mostrar interés en los servicios de los colombianos, y de hecho, aquí les contamos quienes estarían en negociaciones por su pase.

¿Gustavo Puerta a un grande de Europa? El colombiano cambiaría de equipo

A pesar de su caída en octavos de final, la Selección Colombia dejó varios niveles altos en su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo ‘tricolor’ tuvo a jugadores como Davinson Sánchez, Jhon Lucumí o Gustavo Puerta quienes destacaron en la cancha.

Este último jugador demostró su capacidad de dominar en el mediocampo, lo que ha llamado la atención de los clubes. Actualmente este jugador está en el plantel del Racing de Santander, quien acaba de ascender a primera división de España.

Puerta fue clave en la pasada temporada de este club, pero podría cambiar de aires. Luego de su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Puerta tiene la atención de varios equipos.

Según reveló Pipe Sierra a través de su cuenta de X, Puerta ha tenido acercamiento de equipos de la talla de Bologna, Valencia, Hull City y Porto de Portugal.

🚨 El futuro de Gustavo Puerta (23) debe resolverse en los próximos días. Varios clubes como #Bologna, #HullCity, #FCPorto o #Valencia, no han llegado a las expectativas de #RacingSantander: 20M€. Sus agentes ya están en Europa. 🇨🇴



👀 #Zenit está fuerte en la puja, pero no se… pic.twitter.com/7GOqxY9i1n — Pipe Sierra (@PSierraR) July 30, 2026

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Aun así, estos equipos no habrían llegado a un acuerdo con el Racing de Santander. El equipo español pediría una cifra de 20 millones de euros, que aun no ha podido ser alcanzada.

Claramente, el interés del Porto emociona a muchos, al ser un equipo en el que han brillado varios colombianos en el último tiempo, y por ser un equipo grande de Europa.

Por el momento, las negociaciones no han llegado a un acuerdo, pero los interesados esperan poder conseguir la ficha de Puerta para la próxima temporada.

Hasta el momento, el colombiano se mantiene en el Racing de Santander, donde afrontaría una temporada llena de retos en la primera división de España ante grandes clubes.