Las 5 mejores canciones de rock de los últimos 30 años, según expertos: el número 1 sorprende a todos

Este siglo ha estado lleno de éxitos brillantes de rock y metal. Aunque muchos aseguran que el auge de estos géneros estuvo entre los ’80’s y los ’90’s, durante estos años también han repuntado composiciones legendarias.

Bandas de la talla de Limp Bizkit, Linkin Park o Slipknot han mantenido el rock y el metal en partes altas de la industria musical.

De hecho, recientemente expertos revelaron las 5 mejores canciones de los últimos 30 años dentro de estos géneros, y aquí les revelamos de cuales se trata.

Las 5 mejores canciones de rock de los últimos 30 años

Durante este siglo varias bandas han repuntado con la bandera del rock y el metal en la parte alta de la música. Esto ha sido posible gracias a varios talentos destacados, y por supuesto a éxitos históricos.

Desde inicios de los 2000 distintas canciones han marcado a niños, adolescentes y adultos, al punto de convertirse en himnos generacionales.

La variedad de estas canciones ha sido tal que elegir una favorita puede ser complejo. No obstante, para facilitar esta tarea, hace algunos meses un grupo de expertos de la famosa emisora norteamericana Kroq, seleccionó las 25 mejores canciones de los últimos 30 años.

En esta lista destacaron una cantidad enorme de bandas de talla mundial, como es el caso de Jimmy Eat World o Incubus. Pero los primeros 5 puestos fueron para otras bandas, e incluso el puesto número 1 sorprendió a todos, y aquí se lo presentamos.

El liderato fue para Linkin Park. La banda de Mike Shinoda brilló en el puesto 1 con ‘In The End’, uno de sus himnos más icónicos, con el que ha llegado a enamorar a toda una generación.

En el segundo lugar destacó Foo Fighters con ‘Everlong’. Esta canción de 1997 sigue marcando época y se llevó el subcampeonato de esta categoria.

La tercera plaza fue para The White Stripes. Esta banda ha destacado con varias canciones a lo largo de su historia, pero hay una que resalta y es por supuesto, ‘Seven Nation Army’.

Dos éxitos más para cerrar el top

El penúltimo puesto del Top 5 le perteneció a The Killers. ‘Mr. Brightside’ es una de las composiciones más brillantes de esta banda, y eso le permitió llevarse la cuarta posición.

Finalmente, la banda que cerró el Top 5 es, nada más y nada menos que, Blink-182. La agrupación de Mark Hoppus dijo presente y lo hizo con una canción legendaria como lo fue ‘All The Small Things’.

Sin dudas, cada una de estas canciones son brillantes y son destacadas como las 5 mejores de los últimos 30 años.