El histórico éxito con el que Linkin Park ha dominado al mundo: es tendencia en redes

Linkin Park es una de las bandas más grandes en la historia de la música. Este grupo ha encantado a sus fanáticos desde comienzo de este siglo, con varios éxitos que se han convertido en cultura innegalbe del rock y el nu metal.

Varias de las composiciones que presenta Linkin Park gozan de gran fuerza y potencia en su ritmo. Esto permite que sean ciertamente atractivas para cada uno de sus seguidores.

Por ello, en este caso destacaremos uno en particular con el que Linkin Park ha dominado el mundo, al punto de convertirse en tendencia en redes sociales varios años después.

El éxito con el que Linkin Park ha dominado al mundo

Para nadie es un secreto el poderío y la fuerza de Linkin Park como banda. Esta agrupación ha brillado con el liderazgo de Mike Shinoda, y la participación de cantantes de la talla de Chester Bennington o Emily Armstrong.

Gracias a esto, el catálogo musical de Linkin Park es ciertamente profundo, y ha permitido que la banda haya compuesto varios himnos de influencia innegable.

Canciones de la relevancia de ‘Numb’ o ‘In The End’ se han convertido en historia pura y total para la industria musical. No obstante, en este caso hablaremos de otra canción que también ha resaltado de manera notable.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Somewhere I Belong’, uno de los éxitos más destacados del inicio de su carrera.

Esta canción ha contado con una popularidad notable, y ha sido parte clave en el dominio del mundo musical que posee Linkin Park.

Dicho éxito es utilizado por la banda para comenzar sus conciertos. Además logra estremecer a sus fanáticos gracias al potente ritmo de las guitarras en su melodía, sumado a una letra que conmueve a miles.

De hecho, en estos últimos meses, esta canción se ha convertido en tendencia en redes sociales, gracias a varios videos virales, donde se puede ver utilizada esta composición de fondo como un ritmo épico.

Sin dudas, ‘Somewhere I Belong’ es parte innegable del legado que posee dicho grupo dentro de la música, y de la forma en que esta banda, desde el nu metal, ha logrado mantener su relevancia en una industria donde son gigantes.