¿Cuándo se va a jugar el partido Millonarios vs. Pereira? Dimayor reveló fecha y hora oficial

Millonarios quiere seguir sumando puntos en casa, pero en los días pasados, el club tuvo que aplazar un partido por orden de la Dimayor por causa del mal estado de la cancha en el Estadio El Campín de Bogotá. En esta oportunidad, la fecha nueve, que había sido adelantada, no se pudo jugar y el encuentro contra el Deportivo Pereira quedó inconcluso.

Sin embargo, Sencia se comprometió con las adecuaciones del estadio, todo esto con el fin de poder mejorar las condiciones de la grama. Esto ya se dio y el cuadro embajador logró jugar el pasado miércoles 11 de febrero del 2026 contra Águilas Doradas.

¿Cuándo se va a jugar el partido Millonarios vs. Pereira?

Después de que el cuadro embajador pudiera jugar sin problema contra Águilas Doradas y que todas las autoridades dieran luz verde para el uso de la cancha del Estadio El Campín. La Dimayor decidió dar a conocer las nuevas fechas de los partidos que habían sido pospuestos por este motivo.

Según mencionó en medio de su último comunicado a la opinión pública, el juego entre Millonarios y Pereira se va a realizar el próximo martes 24 de febrero del 2026 a las 7:30 p.m. en El Campín. Lo que quiere decir que ya todo está dado para que todos los equipos puedan seguir sin problema con los partidos que ya habían sido programados.

Actualmente, Millonarios está en el puesto 16 con cinco puntos, pues tiene dos partidos perdidos, dos empatados y finalmente uno ganado. Mientras que en el caso del Deportivo Pereira, está en el puesto 18 con tres partidos perdidos y dos empatados.

Los dos equipos necesitan buscar el gol y la victoria si quieren seguir sumando, esto teniendo en cuenta que se ubican en las últimas posiciones de la tabla, sumando de un punto. Por ahora, no hay novedades sobre los próximos encuentros de los equipos, pero cualquier cambio en la programación se dará a conocer por medio de las redes sociales oficiales de la Dimayor.