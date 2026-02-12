Expertos revelan los tres mejores discos de rock de los 2000; Lowa de Slipknot en la lista

La industria musical sigue sorprendiendo a cientos de personas en todo el mundo con las nuevas canciones que quiere posicionar en múltiples ritmos. Sin embargo, desde hace varios años, el rock empezó a tener un papel importante en todo esto, en donde varias bandas como Slipknot, lograron estar entre los primeros puestos con los discos más populares de los años 2000 al 2001.

El medio de comunicación internacional especializado en música ‘Consequence’ dio a conocer cuáles son esos 50 discos que lograron posicionarse entre los mejores con el paso de los años. Es decir, todas esas canciones que empezaron a sonar en el nuevo siglo y que le dieron la bienvenida a una nueva temporada.

Los tres mejores discos de rock de los 2000; Slipknot en la lista

Radiohead – Amnesiac: La banda venía haciendo música, pero nunca se imaginó lo que lograría con este éxito que logró impresionar a todos sus seguidores, al punto que muchos dicen que esos años fueron los momentos más importantes de la banda, en donde crearon una nueva identidad. Desde entonces, sus seguidores identificaron que ellos serían una banda con un lenguaje sonoro que llamaba la atención, creaba momentos emotivos, letras que inspiraban y unas composiciones que brillaban solas.

Lowa – Slipknot: Este no solo fue uno de los discos más populares de los 2000, sino una de las mejores entregas que ha tenido la banda hasta ahora. Para muchos, la historia detrás de estas canciones ayudó a la banda a crear una conexión directa con la banda, al punto de entender un poco todo lo relacionado con estos hombres vestidos de negro con una puesta en escena oscura.

De hecho, en medio de varias entrevistas en el pasado, Shawn, integrante de la Slipknot, aseguró que en el momento que hicieron este disco, ellos en realidad estaban odiando al mundo y todo lo que pasaba en su entorno. Todo esto ayudó a que nacieran clásicos como ‘People: Shit’, ‘Disasterpiece’, ‘My Plague’, entre otros, que los llevaron a la cima de la industria como banda.

Toxicity – System of a Down: Este fue el segundo disco que lanzó la banda y que sin duda marcó un hito en la banda, pues no solo logró tener el primer lugar en la lista de Billboard 200, sino que logró sonar en varias de las emisoras más importantes de todo el mundo. Junto a este éxito, también estuvieron presentes ‘Chop Suey’, ‘Toxicity’ y ‘Aerials’, los tres convirtiéndose en los más escuchados, que mostraron una nueva faceta del rock convencional.

Tiene un sonido potente que logra dominar y conquistar a los fans desde el primer momento; es una composición que marcó una diferencia y sus letras logran poner a reflexionar a todos en su momento. Lo que hizo que, sin duda, esto se convirtiera en uno de los discos más populares de los años 2000.