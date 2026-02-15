Estas son las 5 ciudades en las que más se escucha Iron Maiden: ¿Bogotá está en la lista?

Iron Maiden es una de las agrupaciones con mayor cantidad de fanáticos a nivel mundial. Este grupo proveniente del metal ha enamorado a miles de fanáticos, gracias a su estilo, y a un talento que nunca ha pasado desapercibido.

La banda de Steve Harris ha compuesto auténticos himnos, y ha demostrado ser una de las bandas con mayor legado en el metal, gracias a sus capacidades.

A partir de sus composiciones, Iron Maiden ha sido capaz de atravesar fronteras, y convertirse en una de las bandas más escuchadas en el mundo. Por ello, aquí les contamos las 5 ciudades donde más se escucha esta agrupación.

Las 5 ciudades del mundo donde más se escucha Iron Maiden

Iron Maiden ha demostrado su potencia alrededor de todo el mundo. Esta agrupación ha dominado la industria, y ha sido capaz de llenar varias de sus presentaciones alrededor del mundo.

Muestra de ello se dio durante el 2024, cuando la agrupación se presentó en el estadio El Campín y puso a vibrar a miles de fanáticos desde el escenario.

Sin dudas, la influencia de Iron Maiden ha llegado a varias capitales en el mundo, y así lo demuestran sus cifras en Spotify.

De acuerdo con esta plataforma, este grupo acumula aproximadamente 9 millones de oyentes mensuales. Y de hecho, también se especifican las 5 ciudades en las que más se escucha esta banda.

Allí destacan 5 ciudades de gran cultura por el metal, incluida la ciudad de Bogotá, posicionada como una de las más populares entre los fanáticos de Iron Maiden.

Las 5 ciudades que más escuchan esta banda a 15 de febrero de 2026 son:

Sao Paulo, Brasil – 275.170 oyentes

Ciudad de México, Brasil – 258.763 oyentes

Santiago de Chile, Chile – 215,624

Londres, Reino Unido – 114.664 oyentes

Bogotá, Colombia – 114.407 oyentes

Esta es una muestra fidedigna de la forma en que esta banda ha enamorado a sus fanáticos en Bogotá, y la pasión que se vive en la capital por el metal, y una de sus agrupaciones más destacadas.

Su próximo concierto en Bogotá

Si usted es uno de los fanáticos apasionados de Iron Maiden en Bogotá, les recordamos que este 2026 será una oportunidad imperdible para verlos en vivo nuevamente.

La banda se presentará en la capital el próximo 11 de octubre de este año, desde el escenario del Vive Claro, en una de las citas más importantes para los amantes del metal en 2026.