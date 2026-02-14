Estas son las 5 bandas de rock y metal más escuchadas a nivel mundial: la última sorprende a todos

El rock y el metal son dos de los géneros más grandes en la historia de la música. Ambos estilos han sido notablemente longevos, por lo que han podido alcanzar una cantidad enorme de éxitos y exponentes inolvidables.

Varios artistas se han convertido en referentes de la industria, incluso con éxito que llega a atravesar fronteras y a convertirse en elementos mundiales.

Para muestra de ello, les hablaremos sobre las 5 bandas de metal y rock más escuchadas de la actualidad a nivel mundial.

Las 5 bandas de rock y metal más escuchadas del mundo

A lo largo de la historia varias agrupaciones de rock y metal han tomado una relevancia impresionante. Muchas canciones se han convertido en testigo inmortal de su legado, así como también lo han hecho sus fanáticos.

Aunque varias bandas exponentes de estos géneros ya no están activo, sus éxitos siguen siendo apoyados y escuchados a nivel mundial.

Más noticias: El histórico éxito con el que Linkin Park ha dominado al mundo: es tendencia en redes

Justamente así lo demuestran los charts de reproducciones en varias plataformas de música, donde lideran los puestos más altos.

Para muestra de ello, les daremos la lista de las 5 bandas más escuchadas a nivel mundial. Con este fin hemos consultado Kworb, una plataforma que recolecta las cifras de reproducciones de todas las plataformas digitales.

A partir de los rankings de cada una de ellas, esta plataforma les brinda un puntaje, y los sitúa en un top global.

Dentro de dicho top, las 5 bandas más altas son:

Linkin Park

Fleetwood Mac

Tame Impala

ColdPlay

The Goo Goo Dolls

Sin lugar a dudas, cada una de estas bandas son testigo vivo de la grandeza del rock y el metal. No obstante, algunas pueden resultar sorpresivas, sobre todo por la magnitud que pueden llegar a tener a nivel mundial.

En cuanto a los puestos globales, Kworb establece que: Linkin Park ocupa el puesto 34, Fleetwood Mac el 60, Tame Impala el 84, ColdPlay el 108, y The Goo Goo Dolls el 117.

Más noticias: El polémico ataque de Axl Rose a Iron Maiden en sus inicios: “son como una organización política”

Por último, la lista de 10 artistas más escuchados de manera global incluidas todas las plataformas digitales se presenta de la siguiente manera:

1- Bad Bunny

2- Taylor Swift

3- Olivia Dean

4- J. Cole

5- Bruno Mars

6- HUNTR/X

7- Sombr

8- Drake

9- Billie Eilish

10- Don Tolliver