Inteligencia artificial eligió la canción más sobrevalorada de Nirvana: cliché y copiada
Nirvana acumula varios detractores, quienes aseguran que fue una banda sobrevalorada, a pesar de su notable fama y talento.
La trayectoria de Nirvana es una de las páginas más doradas de la historia del grunge y el rock. La banda liderada por Kurt Cobain logró instaurar un legado innegable, a pesar de sus relativamente cortos años de trayectoria.
Gracias a éxitos inmortales, esta banda mantiene una influencia que va más allá del rock, y que incluso trastoca a los fanáticos de otros géneros musicales.
No obstante, en este caso hablaremos sobre el lado oscuro de Nirvana, y las flaquezas que pueden haber en algunos de sus éxitos, según aquellos que la consideran una banda ‘sobrevalorada’.
Nirvana posee un catálogo lleno de éxitos. Aunque esta banda no ha lanzado nueva música desde 1994, cuando se dio el fallecimiento de Kurt Cobain, su pasado le basta para mantenerse como una agrupación líder.
Producciones de la talla de ‘Nevermind’ o ‘In Utero’ marcan época, y demuestran la capacidad de esta banda para construir éxitos dentro de una industria brillante.
Aun así, Nirvana también posee detractores. Incluso algunos que consideran que, a pesar de su influencia, es una banda ‘sobrevalorada’.
Ante esto, en este caso, hemos optado por consultar a la IA, para que nos revele cual sería la canción más sobrevalorada dentro del catálogo de esta banda.
De acuerdo con Gemini, la inteligencia artificial de Google, la canción más sobrevalorada de Nirvana es ‘Smells Like Teen Spirit’.
Curiosamente esta es la canción más reconocida de la banda. No obstante, Gemini asegura que esta canción es cliché. De hecho, posee elementos insparados de otras bandas.
Una de las curiosidades es que el propio Kurt Cobain llegó a sentir cierto recelo por esta canción, debido a que no comprendía el éxito desorbitado que poseía.
Incluso, Cobain explicó en varias ocasiones que esta composición estaba basada en otra banda, ya que llevaba bases sonoras de lo que eran los Pixies.
Si bien esta se trata de una opinión controversial, la IA aclaró que Nirvana tiene otras piezas de mayor valor musical en la industria.
Algunos de los destacados por esta tecnología fueron: ‘Drain You’, ‘Aneurysm’ o ‘Milk It’. Estas son joyas escondidas de la discografía de Nirvana.
Cabe aclarar que esta opinión por parte de la IA no disminuye en lo absoluto el legado y talento de Nirvana, una de las bandas más grandes en la historia de la música a nivel mundial.
